«Si ens toquen a una ens toquen a totes»: Barcelona es mobilitza contra les violències masclistes

Centenars de persones s'han agrupat aquest divendres, a dos quarts de set de la tarda, al Passeig de Gràcia de Barcelona en la confluència amb l'avinguda Diagonal per participar en la, dia de l'. Les participants han començat el recorregut baixant cap a Gran Via, enmig d'un ambient festiu però a la vegada reivindicatiu.Gent de totes les edats, entitats i personalitats polítiques formen part de la mobilització, que inclou persones amb cartells, banderes violetes i pancartes amb proclames com ara "", "" o "".La manifestació ha convocat dones de totes les edats. Joves com la Belén Sanchís, del grup de Poble Sec feminista, que explicava a l'ACN que havia acudit a la convocatòria per defensar "queque viuen en el seu dia a dia". I afegia: "És tremendament important que la gent surti al carrer, es manifesti, declari que no està d'acord, que estem juntes, que som moltes i que tenim una resposta, que estem organitzades, que estem mobilitzades i que no tolerarem aquest tipus de comportament".Altres manifestants de més edat, com l'Anna i Roser, consideraven que "" amb el tema de la violència de gènere, i han lamentat que "encara hi ha partits polítics i molta gent que l'està negant, i és una evidència". ". S'ha avançat, però s'ha d'avançar molt més. Avui es denuncia més, però encara falta molt camí per córrer", afegien.També representants polítiques s'han volgut apropar al Passeig de Gràcia per donar suport a la convocatòria. La diputada d’ha alertat aquest divendres, abans de començar la manifestació pel 25N, de la ", i ha assegurat que els republicans ho abordaran des dels carrers però també des de les institucions: "Tenim un repte com a societat i estem compromesos. Sortim al carrer acompanyant el moviment feminista i també ho fem des de les institucions. La Generalitat té clara l’aposta per la transformació feminista", ha dit en declaracions als mitjans.Per la seva part, la diputada d’Susanna Segovia ha alertat que lescontra les violències masclistes. En una atenció als mitjans abans de començar la manifestació del 25-N, ha cridat a fer "més polítiques" i obrir "més fronts" per combatre la xacra de la violència vers les dones. També la vicepresidenta dehaper combatre la violència masclista amb mesures com incorporar l’educació socioafectiva en els currículums escolars. En una declaració als mitjans abans de començar la manifestació pel 25N, ha alertat que cada vegada els “agressors i les víctimes” són més joves.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor