Posen a la venda 500 milions de números de telèfon d'arreu del món per utilitzar-los en atacs d'«smishing»

Un grup de ciberdelinqüents ha robat i posat a la venda a través d'un fòrum de pirateria gairebé 11 milions de telèfons mòbils amb compte de WhatsApp d'arreu de l'Estat, amb l'objectiu d'implementar, entre d'altres, atacs d'"smishing" i "vishing". Es desconeix quants d'aquests són de Catalunya.



L'"smishing" és un tipus de ciberamenaça que consisteix en l'enviament d'un SMS per part d'un actor maliciós "simulant ser una entitat legítima i amb la finalitat de robar-li informació privada o fer-li un càrrec econòmic", tal com defineix l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE). El "vishing", al seu torn, és un altre tipus d'estafa d'enginyeria social per via telefònica amb la qual suplanten la identitat d'una organització o persona física mitjançant una trucada per obtenir informació personal.

La plataforma de missatgeria instantània WhatsApp hauria estat l'objectiu d'aquests ciberdelinqüents, segons una recent publicació de CyberNews, que informa que un d'aquests actors maliciosos ha posat suposadament a la venda números de telèfons mòbils actualitzats de gairebé. En concret, el 16 de novembre van publicar un anunci en un fòrum de la comunitat de pirateria "" d'una base de dades del 2022 amb 487 milions de números de telèfons mòbils d'usuaris del servei de Meta.CyberNews assegura haver contactat amb el venedor de la base de dades, que li ha explicat que ven els dels Estats Units per 7.000 dòlars, els del Regne Unit per 2.500 i els d'Alemanya per 2.000, per exemple. Després de preguntar-li sobre el seu origen, el venedor no va voler donar detalls. Si bé, les autoritats sospiten que ho podria haver fet mitjançant la denominadai lade WhatsApp.Des de WhatsApp han volgut enviar uni han defensat que la informació sobre la filtració de números de telèfon, ja que entenen que no queda clar d'on s'han obtingut. En aquesta direcció, han justificat que més de 2.000 milions d'usuaris a tot el món tenen l'aplicació, pel qual és molt probable que a qualsevol llista de telèfons d'internet hi hagi usuaris del seu servei.

