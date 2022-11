Les obres de la Rambla fan aparèixer un antic camí

Les capes de La Rambla pic.twitter.com/ruXkBv1FzV — Martí Cusó (@marticuso) November 25, 2022

Les obres de renovació dehan deixat al descobert. Així, segons expliquen testimonis, diversos treballadors s'han aplegat al voltant delEls fets s'han produït durant la primera frase d'obres de reforma de la Rambla, que va començar el passat octubre , i que se centra en la part baixa de la icònica via barcelonina, a l'entorn de Drassanes.L'Ajuntament de Barcelona detalla que les es tracta del paviment dei que el servei d'arqueologia ja van donar el vistiplau per demolir. Ara, però, durant les actuacions, ha sortit un altre mur que els arqueòlegs estan estudiant, expliquen fonts municipals.De moment, la ciutat segueix obrint capítols dedescobertes a partir de les intervencions urbanístiques. Va passar amb l'any passat, quan les obres a l'avinguda Meridiana van fer veure un tram mai conegut del rec Comtal. O quan el col·lector de la Diagonal va descobrir estructures agrícoles antigues. Fins i tot en obres de locals privats s'arriben a treure a la llum obres històriques, com quan l'any passat unes obres a un immoble van deixar veure un mosaic ocult , a l'Eixample.

