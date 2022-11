Denuncien l'avi d'«El Juego del Calamar» per abusos sexuals

El veterà actor O Yeong-su, popular pel seu paper a El Juego del Calamar, ha estat acusat per la Fiscalia de Corea del Sud. Aquest mateix dijous, segons informa l'agència Yonhap, una oficina de la Fiscalia del sud de Seül va formalitzar la denúncia d'una dona que assegura haver estat tocada de forma inapropiada el 2017.La querella ha transcendit als mitjans ara, però no arriba de nou., però les autoritats van tancar la invertigació contra l'actor sense cap càrrec. Al cap d'uns mesos, la Fiscalia va reobrir-lo unilateralment.O Yeong-su, de 78 anys, ha negat sempre les acusacions de la dona. Aquest mateix 2022 ha guanyat un Globus d'Or com a millor secundari en una sèrie pel seu paper a. La ficció sud-coreana va convertir-se en un autèntic fenomen de masses i encara ara és la més vista de la història de

