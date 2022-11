Cinc escapades per gaudir de la natura a la tardor

Cauen les fulles, s'intensifiquen els colors i s'impregna tot d'una llum especial. La tardor és per aquests motius l'estació preferida de l'any per a molts. I tot i que en el que resta d'any queden pocs dies festius, els pocs que encara podem aprofitar -juntament amb els caps de setmana- els podem fer servir per sortir a fer escapades pel país.



Valls, rius, vinyes... Casa nostra és plena de paisatges irresistibles per gaudir mentre les temperatures ens ho permetin i abans no arribi el fred de veritat. A més a més, sempre és bona hora per aprofitar i conèixer les gastronomies locals dels diferents indrets de Catalunya. Racons -i menjars- de conte que són tot un luxe per als sentits. Aquestes són les nostres propostes.

Llocs per visitar a Catalunya a la tardor

Castellfollit de la Roca (Girona)

Castellfollit de la Roca Foto: Turisme Garrotxa

Vinyes del Priorat

Les vinyes del Priorat. Foto: Turisme.cat

Visitar la Cerdanya

La Cerdanya. Foto: Catalunya.com

La Fageda d'en Jordà (Garrotxa)

Durant la jornada es mostraran alguns exemples de boscos madurs situats en espais naturals de Catalunya. Foto: Martí Albesa.

El Castell de Cardona

El Castell de Cardona Foto: Patrimoni

es troba el poble gironí de Castellfollit de la Roca. La cinglera de Castellfollit és resultat de l’erosió entre els rius Fluvià i Toronell sobre les restes dels corrents de lava que fa milers d’anys va haver-hi a la zona. Una història que ha marcat molt la manera de fer i ser del poble. De fet, hi haForma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Té més de 50 metres d'alçària i gairebé un quilòmetre de longitud. Aquest municipi d'aires medievals ésA més a més, té menys de 1.000 habitants, segons el darrer cens de 2018, fet que encara incrementa el seu encant. Té places i carrers estrets, construïts amb pedra volcànica. Al final de la gran roca sobre la qual viu el poble, hi trobem l'església de Sant Salvador. Molts descriuen el seu perfil, prop del penya-segat, com a "senzillament espectacular" i per totes les seves característiques és per a alguns turistesTotes les èpoques de l'any són bones per visitar les vinyes del país, però la lluminositat i la vivesa dels colors de la tardor que tant representen les del Priorat durant el novembre són, simplement, màgics i fan gust de veure i experimentar. Si ets un o una amant del vi, trobaràs en la comarca del Priorat el millor lloc per a la degustació. De fet, la seva és l'(DOQ Priorat). A Bellmunt del Priorat, per exemple, podreu fer una ruta circular de gairebé 10 quilòmetres que, majoritàriament, transcorre entre camps de vinyes. Segur que en el viatge trobareu un celler on posar la cirereta de l'escapada i fer una visita.Per increïble que pugui semblar, encara hi ha gent que no ha visitat la comarca de la Cerdanya. Per a aquest col·lectiu, així com per a tots aquells que ja l'han gaudit, no cal esperar que hi hagi neu o a què es fongui per començar a caminar per les seves rutes, poden anar-hi ara. De fet, per a molts és imprescindible fer-ho, ja que ésquan. Les fulles es tornen de color groc, verd i marró, cosa que fa que les rutes es gaudeixin molt més. D'entre les més curtes, destaca, al costat de Puigcerdà, que dura aproximadament una hora, passa per l'església de Sant Jaume de Rigolisa i ofereix unes vistes úniques de la vall. Si disposem de més temps, podem visitar Guils, un municipi amb uns paisatges maquíssims que s'ha convertit en un lloc de visita turística per excel·lència. Una altra opció a considerar al territori és fer el recorregut circular des de Ger i fins a l'estany de Malniu.És el bosc de conte per excel·lència de Catalunya. Un indret preciós i fotogènic on és imprescindible no deixar-se la càmera a casa, valgui la redundància. La Fageda d'en Jordà és un espai popular i atractiu, sobretot en el mes de novembre per la gamma de colors amb què es vesteixen les fulles.La Garrotxa és una terra de volcans i la Fageda és una meravella natural creada per un tipus de faig molt especial, que ha crescut precisament sobre terreny de lava, que prové d'una erupció del volcà Croscat, i això li permet tenir una humitat ideal per al seu creixement. Hi ha diversos camins que recorren la zona. Potser un dels més coneguts és el que porta el nom de, que no es va poder estar de dedicar-li un poema per explicar la manera que té de seduir el visitant:, va resumir l'artista.Si el que t'apassiona és la història, has de visitar el Castell de Cardona, probablement. Damunt lamola imponent que fa més de 12 segles que domina la zona,va construir l'impressionant castell d'estil romànic i gòtic, que va ser propietat dels ducs de Cardona, una de les famílies més poderoses de la Corona d'Aragó. Actualment, és un, motiu pel qual es permet dormir dins dels seus murs mil·lenaris. Dins del conjunt, destaquen la torre de la Minyona (del segle XI), de 15 metres d'alçada i més de 10 metres de diàmetre, i l'església romànica de Sant Vicenç i el seu claustre, així com les imperdibles mines de sal.

