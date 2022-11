La CCMA vigilarà de prop que els seus professionals es mantinguin imparcials

Queixes per l'infrafinançament

Laha creat una comissió per examinar i sancionar, si cal, els treballadors que incompleixin el llibre d’estil i, en concret, el que fa referència a les seves expressions públiques que comprometin la imparcialitat dels seus mitjans. Així ho ha anunciat aquest divendres el director de TV3,, a lade l'ens públic al Parlament.Gras ha aclarit que els treballadors de la CCMA compleixen el llibre d'estil, però que han impulsat aquesta mesura per. Tanmateix, ha explicat que cal diferenciar entre els assalariats dels mitjans públics i els seus col·laboradors, que no es veurien afectats per a la nova comissió.El punt del llibre d’estil al qual s’ha referit és el que fa referència a les. Aquest estableix que no poden fer manifestacions públiques que comprometin la imparcialitat dels mitjans. En l’àmbit públic, no poden adoptar posicions "" quan, per la feina que desenvolupen, pugui quedar compromesa "la seva imparcialitat". Tampoc emetre missatges o comentaris ofensius o despectius;o les seves empreses ni revelar informació confidencial.Per la seva part,, de, ha celebrat la creació d'aquesta comissió. "Ara només cal posar Catalunya Ràdio, TV3, mirar Twitter o alguns digitals i", s'ha queixat. El director de TV3 també ha anunciat que han aprovat un conveni amb les productores de "",, que els permetrà garantir la producció del programa per als anys vinents.



La directora del Consell de Govern de la CCMA, Rosa Romà, ha lamentat "l’infrafinançament" de la Corporació. Sobre la necessitat d'obtenir recursos per tirar endavant els reptes estratègics que cal abordar, ha concretat que tenen com a objectiu incrementar el consum audiovisual i continguts en llengua catalana que permeten situar la ciutadana amb un "context de promoció de valors democràtics i de cultura".

Romà ha manifestat que la finalitat és arribar a una mitjana d’aportació per habitant al servei públic audiovisual de. Actualment, és de 31 euros anuals, una xifra inferior a la de fa 10 anys, que era de 45 euros per any. El finançament a Catalunya està, segons ha dit,, que es mouen entre 50 i 55 euros. La responsable de la CCMA ja va demanar en l’anterior Comissió de Control undels mitjans de comunicació públics catalans per al 2023.

