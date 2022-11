Desapareixen 200 quilograms de marihuana i la policia culpa les rates

"Les rates són animals diminuts que no tenen por a la policia. És complicat protegir la droga d'elles". Aquesta ha estat la justificació dels agents de l'ordre d', una localitat de l', quan han hagut de respondre davant el jutge per lade diversos dipòsits policials. La inèdita explicació no ha acabat de convèncer al magistrat antidroga, que ha quedat perplex davant l'excusa.Quan Chaudhary ha sol·licitat que se li entregués l'informe sobre la droga confiscada, ha observat quedels més de 1.000 que hi havia repartits en dues comissaries diferents. Ha estat aleshores quan els oficials han explicat la seva versió, deixant la sala bocabadada.És un fet que les oficines de policia de la regió estan infestades d'aquests rosegadors, així com amenaçades per les. Per aquesta raó, el cos ha proposat que les requises siguinpel seu ús farmacològic, de manera que els beneficis es dirigeixin al govern.

