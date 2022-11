El Gran Recapte d'Aliments dona el tret de sortida amb una crida a la societat a mobilitzar-se «contra la pobresa»

"Una línia vermella molt fina de la qual és fàcil caure"

La responsabilitat de les administracions davant les desigualtats socials

Elha començat aquest divendres una, la campanya que té per objectiu recollir a Catalunya productes bàsics de menjar per atendre persones que es troben en situació de vulnerabilitat. El tret de sortida del Gran Recapte d'enguany s'ha fet des del Mercat de la Barceloneta amb una crida a la participació. El conseller de Drets Socials,, ha demanat a societat civil i empreses que es "mobilitzin en la" no només durant els dies de la recollida sinó durant tot l'any.Així, els voluntaris del Gran Recapte s'han enfundat les armilles blaves que els identifiquen i han començat a recollir des de primera hora del matí productes com pasta, llegums, oli, llet o conserves que compradors els donen a la sortida del supermercat o altres comerços. A banda de l'entrega física,, que serviran per comprar més productes i pagar-ne la distribució. En un context en què l'augment dels preus ha impactat directament a la cistella de la compra i s'ha afegit a les diverses crisis dels últims anys, el Banc dels Aliments atén en l'actualitat més de 240.000 persones a Catalunya. El seu president de Barcelona,, ha precisat que cada vegada n'arriben més, entre les quals molts "".Entitats socials de la Barceloneta han alertat que moltes persones es troben en "una situació límit" per l'"augment de preus, la precarietat laboral i ela la ciutat". La responsable de l'Obra Social Santa Lluïsa Marillac, Núria Martínez, ha advertit que aquest és un col·lectiu que "treballa, paga on viu, però no menja.. Es troben en una línia vermella molt fina de la qual és fàcil caure. Trobem persones joves i no tan joves, que han estat amb feines precàries i inestables i que ara els és molt difícil sostenir-se".Per la seva banda, la responsable de l'Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta, Mari Carmen Llorca, ha subratllat que "són uns anys difícils" perquè "els bancs dels aliments estan sota mínims. Tothom té a prop algú amb mancances d'aquest tipus".Les entitats socials intenten donar resposta on no arriben els governs. En aquesta línia, el conseller Campuzano ha reconegut que han de "gestionar millor" els recursos de les polítiques socials: "Sense mobilitzar aquests recursos, acabem depenent de l'esforç de les entitats". Concretament, el titular de Drets Socials ha dit que espera que s'aprovin elsdel Govern per al 2023 per ampliar els recursos de la(RGC). A més a més, vol resoldre la "unió" entre l'(IMV) i la RGC i ha admès que hi ha "massa persones en situació de vulnerabilitat que no accedeixen" a cap. A banda d'això, el conseller ha assenyalat que cali ha calculat que hi ha unes 30.000 llars a Catalunya que podrien tenir dret a rebre'l, però que, així i tot, no l'aconsegueixen. En aquesta mateixa línia, el tinent d'alcaldia d'Economia de Barcelona,, ha afirmat que la missió del Gran Recapte recorda lesde la societat i ha demanat el compromís d'administracions, sector social i ciutadania per revertir-les.Els Bancs dels Aliments de Catalunya van distribuir el 2021, que van fer arribar a 255.413 persones mensualment a través de 674 entitats, segons ha recollit l'entitat. La taxa de pobresa de la població de Catalunya és del 25,9%, segons dades de l'Idescat.

