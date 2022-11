Els gossos podran passejar deslligats unes hores al dia per zones de Barcelona

Elsdurant algunes hores al dia en zones concretes de. L'Ajuntament està preparant un decret d'alcaldia perde la ciutat, anomenats, on els veïns de tots els barris podran dur els gossos solts. Així ho ha anunciat aquest divendres la tinenta d'alcaldia Laia Bonet durant el ple del mes de novembre.Segons ha indicat, el decret arribarà "properament" iper portar els gossos deslligats unes hores concretes. En quedenels, que no es poden passejar sense lligar. Seran 900.000 metres quadrats per a l'esbarjo dels animals de companyia que permetran que la pràctica totalitat de famílies -el 95%, segons Bonet- amb gossos tinguin un espai on dur-lo aLa mesura anunciada al ple arriba amb retard. Tal com ha recordat el regidor de, la implantació d'aquestesa la capital catalana estava prevista des delamb l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. "Esperem que el proper govern tingui més valentia per tirar-ho endavant", ha denunciat Martí. La mesura, que ha rebut el suport de Junts i Ciutadans, més enllà dels dos socis de govern, ha estat criticada per l'oposició, que s'ha abstingut en la votació. Des d'ERC, el regidor Jordi Coronas ha lamentat que crearà "" entre els veïns.Amb els canvis a l'ordenança aprovats aquest divendres pel plenariper als propietaris de gossos perquè els puguin portar deslligats en les zones que es delimitaran. De fet, el consistori ja ho havia descartat al juliol per la complexitat administrativa que suposa.

