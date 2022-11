Shakira acusa Hisenda de perseguir-la, perjudicar la seva reputació i vulnerar la seva intimitat

Ha pagat més de 104 milions d'euros

La defensa de la cantant colombianaha acusat l'de voler perjudicar la seva reputació amb l'acusació de frau fiscal i de vulnerar els seus drets i la seva intimitat, demanant informació fins i tot mèdica. Lal'acusa de simular que vivia fora d'Espanya quan ja vivia a Barcelona amb el futbolista del Barça, i li demanaper suposadament defraudarentre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni, a més deEn un comunicat, la defensa diu que l'artistaa nivell mundial i que aquells anys no va passar ni la meitat de l'any a Espanya. La cantant i la fiscalia havien negociat un possible pacte, però finalment Shakira el va descartar al·legant que era "abusiu", que es considera innocent i que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal.Segons la defensa, Shakira és una contribuent que sempre ha tingut una conducta fiscal "impecable i mai no ha tingut problemes tributaris en cap altra jurisdicció". La cantant es va recolzar en assessors de prestigi comi "mai va superar els 183 dies de presència a Espanya requerits per ser resident fiscal". "Sense haver-se presentat evidències fefaents que suportin les acusacions, se l'ha perseguit aferrissadament en l'àmbit penal i mediàtic usant mètodes inacceptables per atacar la seva reputació i forçant-la a arribar a un acord". Shakira recorda qued'euros per rendes mundials que no han estat generades a Espanya i pel seu patrimoni internacional, sense tenir el seu centre de negocis a l'estat, "on mai va obtenir beneficis significatius".Segons l'escrit de defensa presentat pel, Hisenda "acusa sense proves a Shakira de la seva presumpta residència a Espanya". Per contra, Shakira diu que compta amb "dades fefaents que acrediten la seva vida itinerant" i confirmarien que l'artista no arribava a superar el llindar de més de 183 dies a Espanya durant cadascun dels anys que se li imputen. "En la seva acusació, l'Agència Tributària no ha tingut en compte el modus vivendi dels artistes la carrera dels quals es desenvolupa a nivell internacional, i tampoc ha considerat degudament que, així que la cantant va acabar els seus compromisos internacionals i es va poder assentar a Espanya, coincidint amb l'escolarització del fill major a finals de 2014, va ser ella mateixa qui, amb total transparència i bona fe, va declarar-se resident fiscal al país, en una mostra inequívoca de la seva voluntat de complir totes les seves obligacions davant del fisc espanyol", diu el comunicat."Les acusacions pretenen presentar Shakira com una artista que volia eludir el pagament d'impostos a les jurisdiccions amb què tenia vincle, quan la realitat és que, des de l'any 2011 fins a l'actualitat, ha pagat impostos a nivell mundial per un import global que supera els 104 milions d'euros, dels quals 90 milions han estat abonats a la hisenda pública espanyola", afegeix la defensa.També consideren que "com a mostra de la pressió mediàtica que es pretén exercir sobre Shakira per a aconseguir que es declari culpable, resulta difícil d'entendre que Hisenda estengui la seva reclamació fins i tot a l'any 2011, quan aquell any la cantant va passar com a màxim un total de 60 dies a Espanya, és a dir, menys d'un terç dels dies requerits per ser resident fiscal". Aquell any va actuar a Abu Dhabi, Bolonya, Budapest, Bucarest, Belgrad, Croàcia, Munic, Beirut, Minsk, Sant Petersburg, Moscou, Rabat, León, Tijuana, Hermosillo, Gènova o Puerto Rico, en el marc de la seva gira mundial. En els anys posteriors va ser contractada per la cadena nord-americana NBC per participar com a jurat al programa 'The Voice USA', cosa que li exigia la seva presència física als Estats Units juntament amb el seu primer fill. Es tracta, en tots els casos, de fets notoris, públics i registrats amb nombrós material fotogràfic i audiovisual que els avalen.Un altre element que permetria atribuir la residència fiscal a Espanya seria que aquest país hauria estat el centre d'activitat econòmica de la cantant. No obstant això, Espanya suposa tan sols el 2% de l'origen dels seus ingressos mundials, mentre que el seu centre de negocis i interessos professionals es troba principalment als Estats Units. Això, segons la defensa mostra, una vegada més, "l'escassa raonabilitat de la persecució de la hisenda espanyola, que inverteix quantiosos recursos públics en una causa en què no té indicis per sostenir una acusació".Per tot això, la cantant veu "inacceptable el fet que en la seva acusació la hisenda pública no estigui respectant la seguretat jurídica que s'ha de garantir a qualsevol contribuent", ni tampoc els seus drets fonamentals, així com que "es pretengui danyar una reputació guanyada amb la feina de molts anys". "Resulta especialment sorprenent que Shakira estigui afrontant una acusació tan greu quan no ha tingut mai problemes en altres jurisdiccions de les desenes en què ha tributat", lamenten els seus advocats. A més, durant aquells anys comptava amb l'assessorament legal de PricewaterhouseCoopers, empresa de prestigi internacional.Segons Shakira, Hisenda ha vulnerat els seus drets fonamentals com el de la intimitat i la presumpció d'innocència. "Així, davant la impossibilitat de provar que Shakira va residir a Espanya el mínim necessari per fer valer la seva acusació, Hisenda ha recorregut a mètodes tan poc ortodoxos i inacceptables com el requeriment de dades privades a hospitals en què demanava cita la cantant", diuen els lletrats. A més, consideren que alguns alts representants d'Hisenda han fet declaracions a mitjans de comunicació incomplint els seus deures de reserva i assegurant que ja és culpable sense respectar el dret a la presumpció d'innocència que regeix a l'ordenament jurídic espanyol, com a eina de pressió amb fins recaptatoris.Tot això ha passat, segons la defensa, "mentre es creava i traslladava un relat artificiós que donava aparença de presència permanent de Shakira en territori espanyol, mentre que el que en realitat es produïen eren presències esporàdiques, resultant així en una acusació basada en simples conjectures". Com a exemple d'això, l'acusació compta tots els pagaments realitzats amb una sèrie de targetes de crèdit pertanyents al seu equip i familiars efectuats a Espanya per sumar dies de presència de Shakira en aquest país, sense tenir en compte que, en moltes ocasions, hi ha pagaments realitzats simultàniament en diferents llocs del món, sense que l'artista es trobés físicament en aquests llocs on s'estaven fent els pagaments. "En el seu afany recaptatori, la Inspecció de l'Agència Tributària ha arribat fins i tot a utilitzar als informes dates i fets obertament contradictoris entre ells".La defensa també considera "especialment desafortunat" que Hisenda "pretengui convertir l'acte del judici oral en una mena de circ mediàtic per danyar el prestigi de l'artista". "Només així es pot interpretar que s'hagin citat a declarar com a testimonis centenars de persones que poc o res poden aportar sobre el lloc de residència de Shakira, com tots els veïns de l'escala on residia la parella o persones que van coincidir amb ella en escasses ocasions o la van entrevistar una sola vegada", diu el comunicat."Tot sembla apuntar que l'objectiu de la hisenda pública amb tant inusuals actuacions seria forçar que Shakira es declari culpable, per evitar el mal reputacional que l'acte del judici pugui ocasionar-li i utilitzar-la alhora amb finalitats exemplaritzants per a la resta de contribuents espanyols", assegura.Shakira assegura que continua mantenint la seva ferma voluntat de complir tots els seus deures tributaris a Espanya, igual que a tots els països on ha residit o actuat durant la seva dilatada carrera professional. Finalment, Shakira vol expressar la seva absoluta confiança en la independència de la justícia espanyola i la seva ferma convicció que, després del judici, prevaldrà la seva plena innocència.

