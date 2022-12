Fitxa tècnica Títol: Ciberassetjament. Cap lloc segur

Ciberassetjament. Cap lloc segur Durada: 10-15 minuts

10-15 minuts Direcció: Marc Riera Margarit

Marc Riera Margarit Ajudant de rodatge: Rubén Castro Arans

Rubén Castro Arans Veu en off: Marta Begué

Marta Begué Producció: Ben Mirat per a Nació Amb el suport



"Sense xarxes socials això no hauria passat". L'va separar-se del grup que tenia a l’institut perquè l’, però els companys van trobar l’oportunitat d’anar més enllà quan va quedar amb una noia. Missatges fora de context que el van fer passar per un violador: així va començar el malson del ciberassetjament . Aquesta situació el va marcar molt psicològicament. Sentia fúria, però mai va reaccionar davant d’ells. A casa era molt diferent. L'Oriol sentia que havia de posar fi a la seva vida i va intentar suïcidar-se amb una sobredosi de pastilles.Els adolescents que són víctimes de ciberassetjament tenen fins a tres vegades més risc de tenir. No és un trastorn mental, és una, la desconnexió i la desesperança que senten per l'assetjament que pateixen. A partir d’aquest primer intent de suïcidi, l’Oriol va començar a anar ai va ser aleshores quan la seva perspectiva va canviar. Volia evitar que més persones passessin pel que ell havia patit i es va matricular a la carrera d’educació social.Malgrat que l'Oriol està molt millor, el seu entorn encara pateix per lesproduïdes pel ciberassetjament. Fa temps que no es medica i l'ansietat podria comportar el risc d'empitjorar. Però ja han passat dos anys i ara se sent més fort: "Si algú vol sortir d’aquests sentiments, ho pot fer.".L’Oriol Pérez és una de les, una entre tantes. Aquest documental s’emmarca en la sèrie audiovisual "", de, produïda per Ben Mirat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La de l’Oriol és una història real necessària per entendre que a vegades la tecnologia també pot ser un límit per a algú.

