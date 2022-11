Les partides en habitatge, la carpeta calenta de la negociació dels pressupostos entre Govern i comuns

El Govern icontinuen abordant la negociació dels pressupostos amb cada vegada més concreció. Partit i executiu s'han reunit aquest migdia per abordar lessegons han explicat fonts de l'executiu a l'ACN. Es tracta de la segona reunió sectorial, ja que dimecres les dues parts van començar aPer part del Govern, a la reunió d'aquest migdia, no hi participen consellers i hi assisteixen la secretària general de la Presidència,, i el secretari general del Departament d'Economia,, acompanyats de representants del Departament de Territori, que té les competències en habitatge.Tot i que les converses amb els comuns són les més avançades, aquest dijous la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va advertir en una entrevista a 'La Xarxa' que a hores d'ara no és optimista i que estanLa setmana passada els comuns van fer públic, entre elles, algunes relacionades amb habitatge com una modificació de l'impost als habitatges buits, doblar el pressupost en aquest àmbit fins a arribar als 1.500 milions d'euros i ampliar el parc d'habitatge de lloguer assequible en un mínim de 5.000 habitatges.Segons el Govern, a hores d'araper negociar els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. La voluntat de l'executiu presidit per Pere Aragonès ési tenint ja els suports garantits perquè puguin aprovar-se a la cambra catalana. El Govern no en tindria prou amb el suport dels comuns i necessitaria un acord, com a mínim, amb PSC o Junts.

