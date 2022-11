El PSC no descarta reprovar més consellers: «Una cosa és oferir-se als pressupostos i l'altra, falcar un govern»

Després de la, a proposta del PSC, els socialistesd'altres membres del Govern. Així ho ha assegurat la portaveu al Parlament,, que ha advertit que no els "tremolaran les mans" si han de fer-ho. "Una cosa és oferir-se pels pressupostos, i l'altra, falcar un govern", ha dit en roda de premsa. En aquest sentit, ha assegurat que la reprovació, duta a terme amb els vots dels socialistes i de Vox, Cs, i PP, és la manera de "reconèixer la mala tasca que està fent" el titular d'Interior.Més enllà de la postura frontal contra Elena, Romero s'ha tornat a queixar perquè el Govern encaraque reclamen per poder iniciar la, que a parer dels socialistes, encara no ha començat tot i les tres reunions que s'han dut a terme. El PSC espera rebre la documentació -la previsió d'ingressos i el creixement net per departaments- el cap de setmana. En paral·lel, l'executiu de Pere Aragonès assegura que encara, perquè els estan fent en paral·lel a les negociacions amb els socialistes, Junts i els comuns.Romero creu que la conselleria d'Economiaquan afirma que no té més documentació. "Ho han de tenir perquè si no, no poder fer uns pressupostos", ha valorat. També ha explicat que en la reunió tècnica del dimecres pels comptes, el Govern va posar damunt la taula un document de 12 propostes que els socialistes els podrien fer pels comptes. La portaveu del PSC, que ha titllat aquest moviment de "ridícul", ha tornat a rebutjar enviar propostes fins que no tinguin la documentació que demanen. "Que es mirin la web del govern alternatiu i els més de 50 documents que tenim".Ha insistit així que per negociar cal que hi hagi. Preguntada per la possibilitat que ara que el govern espanyol ha aprovat els pressupostos amb l'ajuda d'ERC, Romero ha negat que això hagi de suposar un canvi d'actitud per part dels socialistes catalans amb el Govern.

