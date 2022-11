«Voleu una foto amb Messi?»: així va sorgir el miracle de l'Aràbia Saudita

🎥🇸🇦 @SaudiNT ha publicado la charla de Hervé Renard en el descanso del partido ante Argentina. Arabia Saudita perdía 1-0 y remontó con goles en el 48’ y el 53’.



COMO PARA NO OBEDECER A ESTE HOMBRE. pic.twitter.com/rIyAMwUrve — Sphera Sports (@SpheraSports) November 24, 2022

Elva viure aquest dimarts un dels moments que passara a la història de la competició. L 'Aràbia Saudita va donar la gran sorpresa en vèncer l'deper dos gols a un. Els argentins van començar vencent, però la segona part va deixar dos espectaculars i inesperats gols que van fer saltar la sorpresa. Qui tenia molt clar que la remuntada era possible, però, era l'entrenador dels saudites.I és que tal com ha difós ladel país, el tècnic francèsva proferir un discurs duríssim al vestidor durant la mitja part, quan l'Argentina estava per davant del marcador per un gol a zero i amb tres jugades que havien acabat dins la porteria saudita però havien estat anul·lats per fora de joc."Què estem fent? Aquesta és la nostra?", comença cridant l'entrenador, que apunta directament cap a la tècnica per frenar a Messi: "Té la pilota al mig del camp i us quedeu parats; agafeu el vostre mòbil i us podeu fer unaamb ell si voleu". "Heu de seguir-los", continua Renard que fins i tot es posa a córrer pel mig del. "No sentiu que podem remuntar? Això és un Mundial, doneu-ho tot", finalitza. L'arenga va funcionar i la victòria de l'Aràbia Saudita contra l'Argentina ja és història de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor