Colau cedeix i amplia a 20 el nombre de persones permeses als grups turístics a Ciutat Vella

El govern municipal a Barcelona, liderat per Ada Colau, rectifica els plans inicials i amplia el nombre de persones que volia permetre per cada grup turístic que es desplega a Ciutat Vella:. Així ho ha confirmat la publicació del decret oficial al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) aquest divendres, que també fixa que les noves condicions que regularan l'activitat turística s'aplicaran a partir del març del 2023. Segons ha explicat el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, això respon a l'estira-i-arronsa amb el sector turístic, després que s'hagin presentat "més de 70 al·legacions". Això es fa peri per l'encaix amb el nombre de persones que utilitzen, expliquen des del consistori.Això, però, suposa canviar els plans inicials, que fixaven en una quinzena el topall als participants dels grups que recorren la zona més turística de la ciutat. De fet, no és l'únic canvi. El decret publicat també. Aquesta ideade la mobilitat als carrers escollits, ha comentat Rabassa.En canvi, es mantenen altres propostes que el regidor de Ciutat Vella ha titllat de. Per exemple, es manté laTambé es fixarà un topall de grups a certes zones d'especial interès. Es tracta de plaça Sant Jaume i plaça Reial (8 grups), plaça del Rei (5 grups), Fossar de les Moreres, passeig del Born, Façana de Santa Maria del Mar i plaça del Pi (3 grups), plaça Sant Felip Neri, la d'Isidre Nonell i els entorns de la placeta Manuel Ribé (2 grups) i la plaça del a Barceloneta i la façana del Palau de la Música (1 grup).Amb tot, l'Ajuntament de Barcelona apunta que la idea és que el decret que ho regula tingui una vigència inicial de sis mesos, i que a partir del setembre es renovi de manera definitiva., ha reivindicat Jordi Rabassa, que també ha apuntat que alguns representants del sector turístic reclamaven que el màxim de persones per grup arribés a la trentena.Igualment, el consistori defensa que vigilarà que es compleixin aquests principis i ha recordat que les sancions que se'n derivin poden superar els 1.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor