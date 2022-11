Verge: «Les violències masclistes són el principal problema social i polític que té el país»

Igualtat demana als homes que "facin camí"

L'actriu Maria Molins ha llegit un manifest en què ha reivindicat que "s'ha d'assenyalar l'agressor com a únic responsable" i ha recordat lesa CatalunyaPer la seva banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes,, ha afirmat que les dones estan "fartes de patir violències masclistes" i ha advertit que ara toca als homes "aprendre a identificar i rebutjar les violències" que ells o el seu entorn comet. El president de la Generalitat,i l’alcaldessa de Barcelona,, també hi han participat.L’acte s’ha fet a la plaça Sant Jaume de Barcelona i ha inclòs unen senyal de dol per les assassinades per violència masclista.a la iniciativaEls anticapitalistes defensen que "prioritzen" les convocatòries que han organitzat per reivindicar la jornada i han recordat que ja van assistir a l'acte institucional del Parlament de dimecres. A banda del record a les dones que ja no hi són, també s'ha llegit un manifest per condemnar els feminicidis i un poema a càrrec de la poetessaTània Verge ha remarcat que no és el destí de les dones “patir violències masclistes" ni tampoc que se les “eduqui en la por”. En aquest sentit, ha assegurat que els moviments feministes i les institucions fa temps que treballen per erradicar-les, però ha advertit queAixí, ha remarcat la importància que tota la societat “treballi conjuntament per erradicar les violències masclistes ” i ha reivindicat elen l’escenari actual: “Mentre hi hagi una sola dona que pateixi violència masclista, el departament d’Igualtat i Feminismes és imprescindible”, ha apuntat. Verge ha afegit que el Govern no deixarà “cap dona sola” i que continuarà treballant per “garantir els seus drets arreu del país, visqui on visqui”. A preguntes dels periodistes la consellera ha afirmat quePer la seva banda, la quarta tinenta d’alcalde de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona,, ha explicat que aquest 25-N “és un dia per demanar un dret que les dones encara no tenen garantit i que és el dret a viure lliures de violències ”. Tanmateix, ha fet valdre la feina conjunta de les institucions per acabar amb aquesta xacra social i s’ha compromès a continuar endavant per ajudar totes les víctimes de violències masclistes. “Només entre tots i totes aconseguirem erradicar-les”, ha sentenciat.La consellera Verge també ha aprofitat per rebutjar “l’assetjament continuat” que des del seu punt de vista està patint la ministra. Ha lamentat que la violència masclista s’expressi en tots els àmbits de la vida i ha criticat “la“Aquestes actituds volen donar un missatge al conjunt de dones que no són benvingudes a participar en el debat públic”, ha valorat Verge, que ha considerat que aquest atac cap a la ministra no només l’afecta a ella, sinó quei qüestionen l’statu quo actual”.La consellera també s’ha referit a la polèmica que ha sorgit al voltant de les figures de les pubilles i els hereus després que, en una entrevista a Catalunya Ràdio la presidenta de l'Institut Català de les Dones,, demanés als consistoris que promouen aquesta tradició que revisin com es fa lai, en especial, el paper que se'ls dona. La consellera Verge ha assegurat que “totes les tradicions poden ser revisables i discutides” perquè neixen en un moment determinat i la societat canvia. “És normal que es plantegin certes qüestions en ple segle XXI que no havien sorgit abans, agafem-ho amb normalitat, que se n’ha de poder parlar de tot allò que potser si cal revisar”.Per la seva banda, Ada Colau ha fet una crida a la unitat del feminisme en un missatge difós a les seves xarxes socials en què ha reconegut que en els darrers temps s'han assolit avenços en lleis i en les polítiques contra el masclisme i ha destacat la importància de les mobilitzacions del moviment per aconseguir-ho.L'alcaldessa ha afirmat quei que aquesta és una de les seves virtuts. Per això, ha afirmat que tots els debats interns són "benvinguts", però ha fet una crida a estar "unides" i avançar "juntes" cap enfora., ha declarat. A banda d'això, també ha valorat que, segurament, els discursos d'odi de l'extrema dreta són una reacció d'aquelles persones que "no volen perdre privilegis" i volen a les feministes "dividides i a casa", cosa que "no hem de permetre", ha conclòs.

