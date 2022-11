Qui és qui en la negociació dels pressupostos?

Laura Vilagrà

Natàlia Mas

Núria Cuenca

Jordi Villarrúbia

Albert Batet

Alícia Romero

Joan Carles Gallego

La punta de l'iceberg de la negociació delsté forma de reunions -algunes de públiques , d'altres de discretes, d'altres que són desconegudes fins que es rubriquen els acords- i de discursos que els actors implicats traslladen per afermar el relat, especialment de cara a l'exterior però també per calmar les pròpies files. Més enllà de tots aquests elements, hi ha dinàmiques, protagonistes i missatges que ajuden a greixar -o a enquistar- les converses i que acostumen a passar entre bambolines. És exactament el que s'està produint aquestes setmanes alamb els contactes entre eli tres grups parlamentaris -- amb possibilitats de convertir-se en socis per aprovar els comptes per al 2023.En aquest context, tan important és enviar un document percom fer-ho en el termini que demanaven els interlocutors, o bé incloure en l'intercanvi de documentació totes aquelles dades que reclamen els negociadors. Les converses, per ara, compten amb almenys-algun d'ells habitual de la sala de màquines d'aquest tipus de dinàmiques- que treballen per aconseguir tirar endavant els pressupostos -especialment els que formen part del Govern- o bé aconseguir les màximespossibles. Aquestes són les set cares més implicades en les converses.La consellera de la Presidència té la màxima confiança d'Aragonès, que li encarrega les negociacions més delicades. Ja sigui a Madrid -la taula de diàleg pivota sobre ella i el ministre Félix Bolaños - com a Barcelona, on ara el focus està situat en el comptes. Fonts coneixedores de les trobades assenyalen que és Vilagrà qui "mana", per sobre de la nova consellera d'Economia,. Bona part dels documents que s'elaboren passen per les seves mans i pels col·laboradors més estrets.Va arribar al càrrec després de l'adeu -forçat- de, i el primer que va fer va ser posar-se a recalcular les partides en base als canvis competencials que ha viscut el Govern després de la sortida de Junts. Amb menys pes polític que Vilagrà, li correspon la part més tècnica dels pressupostos, que espera poder portar al Parlament al llarg de les properes setmanes per encetar-ne la tramitació. Ha participat en lesamb Junts, comuns i PSC mentre el seu equip nodreix d'informació -escassa, segons denuncien els grups que la reben- els interlocutors dels altres partits.La secretària general de Presidència, número dos de Vilagrà, té experiència en la gestió entre bambolines. Va ser peça clau, per exemple, en la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern , finalment descartada. També va ser protagonista en la negociació dels, reunint-se primer amb lai després amb els comuns, que finalment van donar llum verda als pressupostos amb una abstenció. En les negociacions tècniques que s'estan fent sense presència de les conselleres, és ella qui porta la veu cantant com a representant del Govern.El nou número dos d'Economia és l'encarregat d'enviar els documents als negociadors, com explicava, portaveu del PSC, en una entrevista a. El Govern assegura haver tramès un document de 20 pàgines als socialistes, circumstància que l'altra part nega. En tot cas, Villarrúbia -que des de finals d'octubre parla amb els portaveus parlamentaris- ja ha enviat documents generals sobre ingressos, despeses i prioritats. És la primera negociació d'aquell nivell en què participa. Quan hi ha aspectes sectorials, com ara polítiques d'energia, se sumen a les cites altres secretaris generals, com ara, d'Acció Climàtica.Que les converses són multinivell ho demostra el fet que Batet es va citar amb Romero dijous per comentar com havien anat les trobades durant la setmana amb el Govern. Per part de Junts, a banda del president del grup parlamentari, també hi participen el diputat, que era secretari general d'Economia. Els comptes, sostenen a Junts, ja no són els de Giró. No presentaran un decàleg de mesures -entre les quals situaran l'emergència lingüística del català i la defensa de l'escola concertada - fins que no tinguin tots els números del pressupost.La mà dreta de Salvador Illa al Parlament és ladels socialistes amb els negociadors del Govern. És la primera vegada en anys que l'executiu i el PSC s'asseuen seriosament al voltant de la mateixa taula per parlar de la llei més important de l'any. Si bé els socialistes sostenen que ERC té un dilema sobre si anar cap a una pròrroga o acabar acordant els números amb el PSC, els republicans veuenIlla un cop ha detectat que Aragonès els ha agafat la mà estesa. Romero té bona relació amb el president, però no han parlat directament dels comptes.Tot i quesón les cares visibles dels comuns al Parlament, el director d'orquestra en la negociació dels pressupostos és el diputat. Economista i exsecretari general de, és diputat des d'aquesta legislatura, i ja es va encarregar de la negociació dels comptes amb el Govern l'any passat. Enguany,canvia la seva delegació en les trobades segons l'àmbit que s'ha d'abordar en cada reunió. Ja s'ha parlat d' energia i d' habitatge . Gallego és, però, el dirigent dels comuns que està present en totes les reunions i així fa de coordinador i vincle entre els negociadors de la seva formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor