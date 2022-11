No estava morta, estava de parranda

En el repartiment d'Estrelles Michelin de la guia del 2023 , resulta que Barcelona és la ciutat que més n'aglutina de tot l'estat espanyol. Aquell mateix matí es va fer viral un tuit que recuperava una entrevista de Marc Ribas a El suplement de Catalunya Ràdio i la contraposava amb l'última hora de les Estrelles Michelin. Li deia el cuiner a Roger Escapa que "Barcelona està morta gastronòmicament", aquest era el titular. És clar. Posades les dues notícies una al costat de l'altra feia de mal comparar.Aquesta setmana hem sabut que amb aquestes tres estrelles que han atorgat al restaurant dels bessons Torres, Barcelona és la ciutat de l'estat amb més restaurants al més alt nivell a la guia. Tenim estrelles a molts dels nostres barris: els germans Torres a Les Corts, l'Àbac a Sant Gervasi, l'Angle a l'Esquerra de l'Eixample, l'Hotel Arts a la Vila Olímpica, el Caelis al Gòtic o el Dos Palillos al Raval entre molts altres. Quan una sola ciutat –una ciutat tampoc no gaire gran si la comparem amb altres grans metròpolis arreu– reuneix una llista de més de vint restaurants amb Estrella Michelin, segurament no és forassenyat parlar d'una de les destinacions gastronòmiques més importants del món. Aleshores, per què Marc Ribas va dir que Barcelona estava morta gastronòmicament?només en vaig veure els fragments que van destacar per xarxes. Com que em va cridar l'atenció el tuit viral de l'altre dia, i em va estranyar la declaració del titular, vaig escoltar l'entrevista sencera. Deia Marc Ribas a Catalunya Ràdio: "Barcelona s'ha mort gastronòmicament. Queden els quatre reductes, però gastronòmicament s'ha mort." I Roger Escapa preguntava: "Per què s'ha mort?" i aleshores, el cuiner donava la resposta que no surt al titular però que explica la sentència que van destacar els d'El suplement: "Perquè no s'ha afavorit a nivell polític, no hi ha facilitats. Madrid ens ha passat la mà per la cara. Aquí hi havia restaurants top, hi continuen havent restaurants top però just a sota dels top el que hi ha és altament preocupant".entre altres coses perquè el titular, precisament, serveix per a donar-te aquella única informació, la més important, que no et pots perdre si no tens temps a llegir, veure o escoltar la resta. Però ja se sap que les lògiques del mercat actual de vegades ens obliguen a tots plegats a fer els titulars més pescaclics possibles i això també és lícit, si no és trampós. Aquest titular era pescaclics, però no era trampós. I funciona. Com a mostra, un botó. Jo he acabat clicant i escoltant l'entrevista sencera només per veure d'on sortia la reflexió del titular. És evident que Barcelona no està morta gastronòmicament, potser només està de parranda.

