"TDS PTS" (totes putes). Si has vist aquesta frase en algun racó d'internet, has experimentat de ben a prop la manosfera. Però, què és això? Què està passant a les xarxes socials contra les dones? Per a moltes expertes, les dècades i dècades d'heteropatriarcat fan que el masclisme pugui ser, a vegades, involuntari. Ara bé, també hi ha homes que són perfectament conscients d'allò que diuen i fan, i de les seves repercussions. I és més: estan organitzats per declarar-li la guerra al feminisme i expandir el seu odi cap a les dones a través d'internet. La manosfera és un concepte que ha servit per agrupar i estudiar un fenomen que moltes dones experimenten cada dia.



La manosfera és una suma de comunitats d'Internet que creen discursos misògins, que neguen el feminisme, persegueixen dones que ostenten càrrecs de poder i banalitzen des dels micromasclismes fins a les agressions sexuals. El seu nom significa home i esfera en anglès i, a la pràctica, configura una xarxa afectiva on alguns homes se senten segurs per poder ser i expressar-se com veritablement són. Tots ells tenen enemics comuns: el col·lectiu LGTBIQ+ i les dones, a les quals consideren culpables de tots els seus mals. Un ínfim exemple de tants a Internet: aquest fil de Forocoches sobre les agressions i vexacions a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

Body count, menyspreu i discurs d'odi

La seva idea central és que "el feminisme s'està passant". Els homes estan "perseguits" i són "víctimes" dels avenços en matèria de drets i d'igualtat. La majoria d'ells abraça el, una controvertida teoria que, al marge de dades i evidència empírica, defensa que la societat premia la dona i relega l'home a una posició de subordinació. Amb més o menys subtilesa, el seu objectiu és banalitzar la violència de gènere. Consideren que formen part d'un moviment contracultural, però les expertes que han estudiat el fenomen constaten que de contracultura, res. El que defensen són models i maneres de ser del tot tradicionals.

Què diu, la gent que freqüenta o construeix la manosfera? Un estudi de la Fundació de la Joventut (FAD), elaborat per Elisa García-Mingo i Silvia Díaz Fernández i que ha comptat amb la participació de la Universitat Reina Sofia, ha demostrat que els discursos que imperen en aquests espais es construeixen de manera predeterminada. Un dels exemples que més s'ha viralitzat és el body count o com les dones perden "valor" a mesura que es fan grans si tenen relacions amb molts homes. Quan són joves, això se'ls permet relativament, però quan passen el seu prime o època d'esplendor, no s'accepta en absolut i "ningú s'interessa per elles".

Quins són els personatges habituals de la manosfera?

Gurus de la seducció

Incels

Homes que segueixen "el seu propi camí"

Activistes pels drets dels homes

On s'amagaven, abans d'Internet?

Una estratègia de "pol·linització" que preocupa

Un altre element habitual en aquestes comunitats és el menyspreu cap a les dones en posicions de poder. Un exemple és l'assetjament prèviament comentat contra Irene Montero., assegura l'estudi de FAD. L'assetjament encara s'agreuja més quan la dona en qüestió és un personatge públic, com és el cas de la ministra. En aquestes ocasions, la violència que s'exerceix contra les dones pot arribar a transcendir les barreres digitals, com ha passat al Congrés de bracet de Vox. Des de l'extrema dreta s'ha posat la titular d'Igualtat en punt de mira per la seva vida personal i s'ha menyspreat la seva competència per al càrrec, assegurant que si està on està és per ser la parella de l'exlíder de Podem Pablo Iglesias.Aquests són només dos exemples de tot el que es pot trobar a Internet i simbolitzen, argumenten les expertes, no només el masclisme en el seu estat més pur sinó també "la construcció d'un". A la manosfera es legitima i es fomenta la violència cap a elles en diferents formes i això, tal com alerten les especialistes,A més a més, tots els seus discursos s'articulen des d'un punt de vista emocional, pràcticament visceral, per la qual cosa és gairebé impossible rebatre els missatges amb arguments o dades.El col·lectiu d'homes de la manosfera es mou a través de fòrums. Els podem trobar principalment a comentaris de Twitter, vídeos de YouTube, webs fetes ad hoc i grups de WhatsApp. En aquesta última esfera, es transmeten els missatges amb sorprenent èxit a través de mems. De fet, hi ha especialistes que assenyalen que aquests grups privats només per a homes funcionen com aperquè són espais de confiança on els participants se senten segurs per dir el que pensen sense por de ser jutjats. Qui habita en aquestes comunitats?Aquesta espècie de la tribu té unaEls seus integrants tenen un marcat caràcter neoliberal i consideren que tenir sexe és un "èxit masculí" al qual tots els homes han d'aspirar. Fan servir el que anomenen, un conjunt de pràctiques de seducció "depredadores i manipuladores" que tenen com a objectiu minar la confiança de les dones per fer-les vulnerables i que accedeixin a tenir relacions amb ells. Així, elles no són més que un simple vehicle per sentir-se millor amb ells mateixos.Els incels (l'abreviatura en anglès de celibat involuntari) sónVeuen que han fet una inversió de temps i diners que no els hi ha donat resultat perquè no aconsegueixen que cap dona els faci cas. És per això que reneguen dels gurus i de les seves idees. Amb el temps, però, aquesta frustració cap als homes que tenien com a referents es converteix en odi enversEls Men going on their own way (MTGOW) formen part d'un col·lectiu que evita relacionar-se amb les dones. L'eix central del seu sistema de creences és el. En la seva idea de societat, els homes són "intranscendents", proveïdors, persones que treballen, i les dones són simples "consumidores" i éssers narcisistes.També coneguts per les sigles MRA (de l'anglès Men's Rights Activists), aquest perfil d'home està convençut que existeix unaAquesta conspiració, defensen, és estructural i té conseqüències educatives, legals i de representació en l'esfera pública. Els MRA tenen uni argumenten que les feministes són les responsables del malestar dels homes, als quals es "criminalitza constantment". Aquest col·lectiu és el que més abunda a l'Estat i també el que està més polititzat, segons l'estudi de l'FDA.Però... On eren abans de la irrupció d'Internet, aquests homes? Per què ara tenen tanta força? La resposta, per a algunes expertes, es troba en el fet que, cosa que ha fet que alguns homes no sàpiguen veure quin és el seu lloc. Segons la doctora en sociologia, el moviment feminista ha trencat la idea que es tenia de la masculinitat i la manosfera és la resposta dels més reaccionaris., creadora de contingut i videoassajista de filosofia i cultura a les plataformes, resumia de manera molt clara la manosfera, la violència i l'assetjament als quals s'enfronten les dones a través de totes les capes d'internet.La manera com els homes de la manosfera transmeten els seus missatges més enllà dels seus espais masclistes es coneix com "l'estratègia de pol·linització". A través d'ella, penetren i. En aquesta línia, segons les especialistes, s'ha de vigilar de prop la facilitat d'accés que tenen els joves a la manosfera, espais on entren sense cap mena de supervisió ni protecció perquè, sovint, els seus pares, mares o tutors legals, no disposen del coneixement necessari per fer-los un acompanyament efectiu.Moltes vegades, apunten les expertes, es posael focus en elcom el principal problema de l' augment de la violència sexual , però no es pensa en la manosfera. En aquest sentit, una dada preocupant que assenyalen és la que surt del baròmetre de joventut de la FAD, de l'any 2021, que ens diu queTot i que el 50,4% opina que el masclisme és un problema greu, el percentatge mostra una tendència a la baixa.I la, per on passa? El primer, indiquen les especialistes, és visibilitzar què passa. "Hi ha molts joves que se senten atrets per aquests espais, hem de pensar quins buits intenten satisfer i com els podem omplir", resumeixen. Mentrestant, però,, però perillosa, bombolla digital.

