Investiguen la mort violenta d'un home a Santa Oliva

Investiguem la mort violenta d'un home a Santa Oliva (Baix Penedès) aquesta matinada https://t.co/2OhIGIjlmI pic.twitter.com/w2UovZi0Hv — Mossos (@mossos) November 25, 2022

Elshan obert unaper lad'un home a(Baix Penedès), segons ha informat la policia catalana en un comunicat. La víctima tenia 40 anys. Els fets han succeït cap a dos quarts de sis de la matinada, quan els Mossos han rebut un avís on se'ls requeria per adreçar-se a unon presumptament hi havia una persona ferida.Quan elshi han arribat, han corroborat els fets i efectius del(SEM) van certificar la mort violenta de l'home. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir els fets.Segons fonts consultades per l'ACN, els primers indicis apunten que la mort estaria relacionada amb una qüestió familiar. Els investigadors estan prenent declaració al seu entorn mentre lainspecciona el lloc. L’aixecament del cadàver s’ha fet aproximadament a les 11 del matí.

