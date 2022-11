Els robots de la policia de San Francisco podrien tenir llicència per matar criminals

Què vol dir exactament que els robots tindran llicència per matar?

Qui no ha vist alguna vegada una pel·lícula en què els robots s'alcen contra els humans? Aquestés el fetitxe de molts directors i directores de cinema i, ara, si la ciutat de San Francisco (Estats Units) així ho decideix, podria fer les seves primeres passes. Són rellevants les veus crítiques que han criticat la proposta de la, queen "casos extrems".La proposta ha estatdesprés d'un intens debat en el si del Comitè de Normes de la Junta de Supervisors, que ha analitzat amb detall la normativa les últimes setmanes. La paraula final, però, la tindrà una votació prevista per aquest mateix mes de novembre. Per a alguns experts i expertes, si el resultat acaba sent favorable, la violència policial als Estats Units, ja enquistada en la societat nord-americana, podria acabar de complicar-se i fer-se encara més gran.Perquè els robots de la policia de San Francisco puguin matar criminals fa falta instaurar una sèrie de polítiques. Segons la informació que ha transcendit, només tindran opció per executar la pena capital en casos específics. Més concretament, segons han definit, podran matar sempre que es posi en perill la vida de la ciutadania o la dels agents del cos de seguretat, o bé l'amenaça a la qual s'enfronti el departament de policia superi l'opció de força que es té a l'abast. Per tant, han subratllat que es faria servir com a últim recurs. En qualsevol cas, la normativa proposada pel cos vol deixar clar que no es farà servir "mai" contra civils innocents.

