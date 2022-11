La pedra filosofal contra la grip: creen la que podria ser la vacuna definitiva

Quan comencen a baixar les temperatures, ataca el virus. Aquest problema, tot i que és conegut, acostuma a aparèixer amb una variant diferent cada any i és, precisament, el fet de no saber quina serà la predominant el que suposa tot un, que es veu obligada a crear una nova vacuna cada temporada. Paral·lelament, els i les investigadores s'encaparren per trobar la pedra filosofal del vaccí, és a dir, unaPer això és tan important l'estudi que ha publicat aquesta setmana la prestigiosa revista Science. Tot i que els resultats són preliminars, un grup de científics i científiques, liderats per Claudia Arévalo, han creat unEls i les investigadores són de la Universitat de Pennsilvània i han fet servir ratolins i fures per demostrar amb èxit la seva teoria: els animals han generat anticossos que els han protegit, almenys "parcialment", enfront dels 18 subtipus coneguts dels virus que provoquen la grip. A més a més, en el cas dels ratolins, els nivells d'anticossos es van mantenir estables passats quatre mesos de la inoculació de la dosi.Els i les professionals han subratllat que la vacuna que han creat està basada en laestà formada per nanopartícules lipídiques d'ARN missatger (ARNm) modificat amb nucleòsids que codifica antígens d'hemaglutinina dels diferents subtipus de grip. En aquest sentit, han posat èmfasi en el fet que la seva fórmula proporciona un nivell més alt d'anticossos en comparació amb aquelles dosis produïdes amb mètodes més tradicionals.El director de l'Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l'Hospital Muntanya Sinaí de Nova York,, s'ha pronunciat sobre laAlhora, però, ha expressat que "no podrem estar segurs fins que es facin assajos clínics en voluntaris”.

