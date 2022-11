En vigor el límit de velocitat de 100 quilòmetres per hora a l'AP-7 al tram Granollers-Papiol

A partir d'aquest dijous, només es podrà circular fins a un-no de 120, com fins ara- en el tram de l'AP-7 entre, al Vallès Oriental, i el, al Baix Llobregat. Es tracta de la materialització d'un dels punts del pla d'actuació per reduir la sinistralitat acordat entre eli elEl director de Trànsit,, ha destacat en la presentació de les mesures que aquesta intervenció permet actuar en els trams amb més víctimes de l'autopista, per intentar reduir l'alta sinistralitat, així com disminuir les congestions i millorar la qualitat de servei de l'AP-7.pla "va més enllà de la reducció de la velocitat" i que es farà un seguiment periòdic i conjunt per avaluar "".Al seu torn, el secretari general d’Infraestructures del ministeri de Transports,, ha remarcat que han tingut, des de l’inici, un clima de col·laboració molt profitós amb Trànsit. Tanmateix, ha reiterat que són conscients que l’AP-7 és un, per la qual cosa hi ha la necessitat d’actuar-hi i millorar la seguretat i la funcionalitat de la via. Flores ha afegit que hi ha mesures globals que duran a terme en matèria d’infraestructures, però en determinats punts, pel tipus de trànsit, requereix intervenir-hi ", amb mesures de baix cost i ràpida implementació".

