Barcelona s'il·lumina amb l'encesa dels llums de Nadal

Falta encara un mes, però. L'Ajuntament s'ha allunyat aquest any de les artèries més cèntriques per celebrar aquest dijous des de la plaça major de Nou Barris la tradicionalde tota la ciutat. Concretament, 104 quilòmetres de carrers que estaran il·luminats a la capital catalana fins al 6 de gener.Després de l'encesa, s'ha estrenat la, del grup santandreuenc Ginestà, "Barcelona és un regal" en un acte que ha aplegat centenars de famílies. L'acte ha començat amb l", de la productora La Brutal; una història que ha viatjat en el temps per mostrar laen diferents moments de la història. Així, l'espectacle ha embastat diferents èpoques i les festes saturnals dels romans o el Motomami de Rosalía s'han trobat damunt de l'escenari.Els llums de Nadal estaran encesosdei fins a les; el 31 de desembre i el 5 de gener, fins a la 1 de la matinada i el 24 de desembre, vigília de Nadal, fins a la mitjanit. Enguany, en una campanya marcada per l'elevat preu de l'energia, els llums estaran encesosal dia peri aquesta reducció, sumada a les instal·lacions LED, permetrà un, segons el consistori.Tot i la reducció dels horaris, l'Ajuntament invertiràper a l'enllumenat nadalenc, per damunt dels 2,15 milions de la campanya anterior. A l'acte, hi ha assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada; el primer tinent d'alcaldia, Jaume, i altres membres del consistori.

