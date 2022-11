Boye defensa davant el TGUE que les euroordres de Llarena es van tramitar de forma irregular

L'advocat de la defensa de Puigdemont,, ha apuntat aquest dijous davant del(TGUE) que les euroordres que va emetre el magistrat instructor del, es van tramitar de forma irregular. En la primera vista celebrada aquest dijous a Luxemburg per tractar la immunitat dels eurodiputats de Junts -Puigdemont,-, Boye ha recordat que Llarena va sol·licitar les euroordres entre l'octubre i el novembre de 2019, pocs dies després que l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, i 37 eurodiputats més sol·licitessin al llavors president del Parlament Europeu,, la defensa de la immunitat de Puigdemont, Comín i Junqueras.Aquest argument és el que té previst utilitzar Boye de cara a la sessió que se celebrarà aquest divendres 25 de novembre i en la qual es parlarà sobre si l'Eurocambra va actuar de forma correcta després d'acceptar el suplicatori sol·licitat per Llarena per poder jutjar Puigdemont. Segons l'advocat, de fet, el parlament comunitari hauria pogut evitar l'emissió de les euroordres si Sassoli, hagués defensat la seva immunitat.Els tres eurodiputats esperen que el TGUE sentenciï a favor de la immunitat i que clarifiqui que en tenen també a Espanya, en el que podria obrir la porta al retorn a Catalunya. Passi el que passi, molt probablement mantindran la immunitat de forma cautelar -a tots els països de la UE menys a Espanya, on es manté l'ordre de detenció emesa contra ells-, però caldrà esperar la decisió ferma del(TJUE) sobre aquesta immunitat perquè els jutges belgues es puguin pronunciar sobre les euroordres.En funció de com acabi aquesta carpeta, quedaran més o menys clars els detalls de la immunitat que protegeix Carles Puigdemont i la resta d'eurodiputats. Els dirigents independentistes poden moure's ara com ara per la Unió Europea sense risc de ser detinguts, però, on les autoritats espanyoles mantenen actives ordres de detenció perquè consideren que la immunitat dins de territori nacional no els aplica. Precisament per això, en la petició de suplicatori, Llarena només va demanar aixecar la immunitat que fa referència als altres estats membre de la UE i el Parlament Europeu va acordar aixecar-li aquesta protecció (regulada a l'apartat b) de l'article 9 del Protocol sobre Privilegis i Immunitats de la UE ).La sentència no es preveu fins a l'any que ve. Un escenari favorable per als independentistes seria anul·lar el suplicatori, però si el TGUE considera plenament legal la tramitació de l'aixecament de la immunitat, és a dir, rebutja la demanda dels eurodiputats, la defensa encara podria presentar. Seria el mateix tribunal que al maig va retornar la immunitat a Puigdemont pel risc de ser detingut i que ja va ser crític amb JURI. L'escenari d'un recurs de cassació allargaria diversos mesos la partida i abans que es resolgués ja s'hauria acabat la legislatura europea. Durant aquest temps, si no hi ha canvis, Puigdemont, Comín i Ponsatí continuarien tenint immunitat gràcies a la decisió cautelar del TJUE.

