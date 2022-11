El Govern reclama als homes que no siguin còmplices del masclisme: «És inajornable que s'impliquin»

El Govern ha reclamat aquest dijous la implicació dels homes contra totes les formes de masclisme. Així ho han reclamat el president,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes,, que han encapçalat l'amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que és el 25 de novembre. Tots dos han apel·lat alper no ser còmplices d'actituds o comentaris que són masclistes i que també són una forma de violència contra les dones. Verge ha afirmat que ésque els homes s'impliquin. Aragonès ha posat l'accent en aquelles actituds, bromes o comentaris masclistes que passen més inadvertits i que són percebuts com a inofensius.

"Ja n'hi ha prou de ser tolerants, perquè això genera una complicitat que és inacceptable", ha dit. Segons ha relatat, encara cal seguir avançant per trencar amb els models culturals que "normalitzen relacions de poder tòxiques, de domini, basades en el menyspreu, l'agressivitat o la violència verbal". Són comportaments, ha advertit, que són "l'avantsala" de la violència física, sexual o psicològica. Així, Aragonès ha instat a actuar contra aquests comportaments. "Com a societat ens revelem contra qualsevol agressió, però és evident que cal anar més enllà i acabar amb formes de violència que potser ens costen d'identificar".

Prèviament, en una intervenció inicial, la consellera Tània Verge s'ha dirigit als homes per dir-los que és inajornable que s'impliquin. "La violència masclista no és un problema de les dones", ha argumentat tot demanant "una nova cultura del consentiment".

Precisament durant l'acte s'han visionat alguns dels espots de la campanya institucional de la Generalitat que es poden veure ara a la televisió i que plantegen actituds i comportaments en situacions diverses quotidiones en què un home exerceix alguna mena de violència contra una dona. En aquest context, Aragonès ha reconegut que els homes, per la simple condició de néixer homes, estan en una posició de poder. "Això ens obliga a avaluar-nos constantment, corregir comportaments, implicar-nos i ser conscients del rol que juguem", ha conclòs.

Durant l'acte, Verge també s'ha referit específicament a les violències sexuals i ha recordat que 8 de cada 10 dones han patit aquest tipus de violència al llarg de la seva vida. A més, també ha recordat les xifres de dones mortes a mans d'homes per violència de gènere. A Catalunya, ha apuntat, 10 dones han mort des de principis d'any assassinades per les seves parelles, exparelles o un familiar. En els darrers deu anys, des del 2012, són 118 els feminicidis a Catalunya.

