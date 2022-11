El servei d'urgències de l'hospitaldeha atès des de l'1 de gener al 31 d'octubre d'aquest any un total de 556 víctimes d'. Això suposa un 28,7% més que en el mateix període del 2019, abans de la, i un 51% més que l'any passat, quan encara hi havia moltes restriccions en l'oci nocturn. El 90% de les víctimes han estat, mentre que el 100% dels agressors han estat, percentatge estable els últims anys.Per edats, la noia més jove tenia 16 anys i la més gran, 82, segons les dades fetes públiques el dia abans de. El 53% de les agressions s'han comès a menors de 25 anys, per sobre del 49% del 2021. El 5% de les agressions, 27, van ser a noies de 16 i 17 anys. Entre els homes víctimes, l'edat més habitual va ser entre els 18 i els 35 anys, que van acumular tres quartes parts de les agressions.El 57% de les dones agredides sexualment van ser violades, ambvaginal, anal o bucal, mentre que el 2021 ho van ser el 65%. De fet, 287 dones han estat ateses per violació, davant de les 215 de l'any passat. El 51% dels homes atesos van patir una penetració anal, mentre que l'any passat van ser el 64%. Segons, infermera i membre de la, això demostra que les dones no van a urgències per qualsevol cosa, sinó per atacs greus a la seva integritat física i sexual. "No cal estar destrossada per ser violada", ha reblat. En total hi ha hagut 50 noies agredides per més d'un agressor, el 10% de les dones ateses, les mateixes que el 2021, que van suposar el 15% del total. En un cas van ser fins a set homes els agressors. El 60% de les agressions en grup van ser a menors de 25 anys.Els mesos amb méshan estat els que van de juny a octubre, amb entre 64 i 70 víctimes cada mes, més de dues diàries. El 62% de les víctimes van anar a urgències entre divendres i dilluns, sobretot aquest últim dia, i el dia amb menys atencions van ser els dimecres. Mentre que els homes van anar ade forma equitativa entre les tresdel dia, les noies hi van anar en un 44% dels casos de 15 a 22 hores. El 55% de les persones agredides arriba a urgències del Clínic per iniciativa pròpia, davant del 41% de l'any passat, mentre que el 24% hi arriba amb acompanyament policial i el 20% hi arriba derivada o acompanyada per un altre servei deEl 65% de les agressions es van atendre menys de 24 hores després, davant del 51% del 2021, i el 81% es van atendre abans de tres dies, davant del 68% de l'any passat. Segons el Clínic, abans les víctimes prioritzaven la denúncia a, mentre que ara es prioritza la cura personal psíquica i física. De les dones ateses 72 hores després de l'agressió, el 61% tenia menys de 25 anys, i el 72% havien estat violades. El 9,6% d'aquestes noies agredides ho van ser per més d'un home.El 49,5% de les dones víctimes van ser ateses quan ja havien denunciat els fets (4,3%) o teniende fer-ho (45,2%), davant del 60% del 2021, mentre que un 31% encara no podia pensar-hi i el 13,5% no tenia intenció de fer-ho. En el cas dels homes, el 48% ja havia presentat denúncia o volia fer-ho, davant del 43% de l'any anterior.

