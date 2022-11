Colau contraposa les dades de l'atur de Barcelona, on baixen, i Madrid, on pugen

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exhibit les dades d'atur a la ciutat com a resultat contraposat a la situació d'altres ciutats com Madrid. En aquest sentit, ha recordat que les dades del tercer trimestre de l'Enquesta de Població Activa (EPA) situen, que baixa dos punts respecte a les dades de la prepandèmia (9,4%). Una tendència contrària a la situaciói això representa fins a tres dècimes de creixement respecte al 2019.Una contraposició de situacions i models que Colau ha fet extensiva a models com l'especulació o la seguretat, i s'ha referit explícitament a la presidenta de la Comunitat de Madrid,. "Aquest model de debilitat allò públic ella ho associa a la prosperitat econòmica i, ha refermat l'alcaldessa barcelonina, en unes declaracions recollides per Europa Press.Les dades de l'Ajuntament de Barcelona, a més, estenen la comparativa a la resta de ciutats de més de mig milió d'habitants de l'Estat, com València, Sevilla, Saragossa i Màlaga. Des del consistori destaquen com, de totes les ciutats,respecte al mateix trimestre de l'any 2019.Igualment, Colau ha atribuït a l'electoralisme, està marcant amb el projecte que s'ha dut a terme a la ciutat l'últim mandat, com és el pla de la. Ara bé, en aquest context, l'ha desafiat a posicionar-se entre les polítiques s'han abanderat des de l'Ajuntament o les crítiques d'espais empresarials com Foment del Treball. "que amb aquestes crítiques de les elits no volen que res canviï a la ciutat", ha reblat.A banda, l'anècdota del dia ha quedat reflectida en la interacció entre l'alcaldessa i una estudiant, que en l'acte de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha demanat a Colau a què atribuïa, des de la seva etapa preinstitucional a l'actual. "Em sap greu, entenc la intenció de la pregunta, però em sap greu que una dona em pregunti sobre la meva manera de vestir i no ho respondré. Sobre com em vesteixo i categoritzar com em vesteixo està fora de lloc,, bàsicament", ha respost.

