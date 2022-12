Cabrafotuda: defensar la Terreta en català no està renyit amb l'èxit

Defensar el català com una llengua d'oci no és una gesta impossible, però sí una tasca relativament difícil. El que va començar com una resposta pràcticament instintiva contra aquells que feien estralls amb el valencià i la cultura del país, va acabar evolucionant en gags humorístics en defensa de La Terreta. El, més conegut com aa tots els seus comptes a les xarxes, és l'exemple que mostra que fer contingut en català no està renyit amb l'èxit.A través de les temàtiques actuals (videojocs, sèries, premsa del cor, reptes virals...) introdueix l'element lingüístic en defensa de la llengua al País Valencià. Per què no es pot fer una reacció de TikTok sobre un tema de Netflix en català i que funcioni? El valencià no té cabuda en vídeos graciosos sobre qualsevol tonteria? La resposta és clara: les desenes de milers de seguidors i reproduccions dels seus continguts.

