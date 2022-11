Colau esbronca una estudiant per una pregunta: «Em vesteixo com em dona la gana»

ha renyat aquest dijous una estudiant dede laperquè li ha fet una pregunta relacionada amb la manera de vestir-se. "Les primeres imatges de l'Ada en el recorregut polític eren sobretot ambmés reivindicatives, coses que donaven més les idees que tenia. Ara, la roba més formal reflecteix una maduració d'idees o una moderació política?", ha demanat la jove.Colau ha lamentat que li demanés per aquesta qüestió. "Em sap greu, entenc la intenció de la, però em sap greu que una dona em pregunti sobre la mevai no ho respondré. Sobre com emi categoritzar com em vesteixo està fora de lloc, em vesteixo com em dona la gana, bàsicament", ha respost visiblement enfadada l'alcaldessa deLa jove de laha quedat afectada i s'ha posat a plorar en veure la reacció de Colau. Per això, ha rebut eld'alguns companys i companyes. Posteriorment, una altra alumna companya de la jove ha matisat la pregunta i ha explicat que en cap cas volien centrar-se en la roba i ho ha vinculat -la manera de vestir- a una via més d'expressió política. "No vesteixen igualque", ha relatat aquesta altra noia per visualitzar-ho i desvincular-ho d'una qüestió femenina.Els fets han passat en un acte al campus de la UPF, durant la participació de l'alcaldessa al, on ha respost a les preguntes delsd'aquest diari i estudiants de Periodisme. Al final de l'acte, Colau s'ha apropat a la jove que li havia fet la pregunta inicial i ha mantingut una conversa amb ella, ja que l'afectació era visible. Testimonis dels fets han detallat aque l'alcaldessa ha sostingut que estava farta i cansada de rebre aquestes preguntes i ha admès que ha reaccionat "impulsivament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor