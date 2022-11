Sanitat prohibeix la venda d'aquests tres medicaments a partir del 15 de desembre

A partir del properse suspendrà la comercialització dels medicaments que contenen. N'hi ha tres d'afectats:. Així ho ha informat l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat.Com a continuació d'una nota informativa del mes de juny passat, en què es comunicava la properade les solucions d'hidroxietil-midó (HEA) a l'Estat, l'AEMPS ha anunciat que a partir del proper 15 de desembre no es podran utilitzar aquests medicaments i les seves existències disponibles en centres sanitarisSegons s'informa, l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) ha revisat en diverses ocasions el balanç benefici/risc d'aquests medicaments i ha conclòs que. Per tant, l'autorització de comercialització s'ha de suspendre a tots els països de la Unió Europea. La recomanació de l'EMA va ser ratificada per la Comissió Europea, que va publicar el 24 de maig passat la decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor