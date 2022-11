El Vaticà vol fitxar un metge de l'Atlètic de Madrid per tractar el papa Francesc

Elté 85 anys i òbviament el seu estat de, com el de totes les persones d'aquesta avançada edat, es va deteriorant de mica en mica. Per fortuna, el cap de l'no té cap problema greu des que l'any passat va ser operat del còlon , però vol cuidar-se i per fer-ho elha contactat amb un metge de l'En concret, tal com ha explicat la Cope, des del Vaticà volen comptar amb els serveis de, que des del 1995 treballa pel club madrileny. És desconegut quin és el problema que hauria de tractar aquest, però tot fa pensar que el papa Francesc vol evitar passar per quiròfan pels seus problemes al genoll.La mateixa emissora ha detallat que Villalón, que és, es va posar molt nerviós quan va rebre la trucada del mateix papa Francesc. En concret, el cap de l'Església catòlica va detallar-li que vol millorar la sevai aturar el seusense haver de passar per una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor