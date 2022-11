Beure massa aigua podria haver matat Bruce Lee

La mort deha estat constantment motiu de rumors i teories. Un 20 de juliol de 1973 el mític actor perdia la vida adesprés que fos trobat inconscient. Abans, havia anat a dormir amb símptomes de. Va ser traslladat a l'hospital però no es va poder fer res per reanimar-lo.L'oficial va revelar que l'autor de la mítica frase "" havia mort per una reacció al·lèrgica després de consumir marihuana i posteriorment un analgèsic que es deia. Això, li havia causat un edema cerebral que l'havia portat fins a la mort. Ara, però, un estudi assegura tenir proves d'una versió molt diferent.L'informe, que rep el nom de, ha estat publicat a la revista científicai sosté que el motiu real de la mort de l'actor va ser haver fet un consum excessiu d'aigua, provocant-li, això sí, el mateix edema cerebral que sostenia l'autòpsia oficial.Tal com explica l'estudi, l'actor patia d', que és una concentració molt baixa dea la. El fet d'haver begut massa aigua li va provocar una disfunció renal i aquest edema cerebral que va acabar en la seva mort. Tot plegat, ironies del destí tenint en compte la frase deBe water, my friend".

