Set consells indispensables per fer un viatge llarg amb el cotxe

1. Posar a punt el cotxe

Revisar el nivell d'oli pot estalviar molts mal de caps, i diners Foto: Creative Commons

2. Començar descansats

3. Alguna cosa més que posar el destí en el navegador

Els navegadors són de gran ajuda, però planificar un viatge és més que introduir-hi una destinació Foto: F.Boada

4. Fer parades

5. Zones de proveïment de carburant

6. Oci al volant per a tota la família

7. Algú es mareja?

Viatjar amb comoditat és possible amb les ulleres antimareig Foto: Citroën

Arriba elde, dos moments en els quals milers de catalans aprofiten els dies de festa per anar de vacances o, com a mínim, trobar una bona escapada. Un viatge llarg amb cotxe amb la nostra família, amistats o parella pot ser una experiència meravellosa o tot el contrari. La diferència en el resultat depèn de nosaltres més del que sembla, ja que no planificar degudament el trajecte pot fer que ens vegem embolicats en més d'un problema que podríem haver evitat amb facilitat.El més important a l'hora de planificar un viatge és assegurar-nos que el cotxe està en òptimes condicions. Segons dades recollides per Cleverea, 3 de cada 10 conductors no revisen adequadament els seus vehicles abans de viatjar i les avaries existeixen. De fet, el no fer la revisió abans d'un viatge augmenta les probabilitats de patir una avaria en un 50%, per la qual cosa queda clar que no val la pena jugar-se-la.És cert que l'augment dels preus del carburant ha encarit els desplaçaments en vehicles particulars, però pagar la reparació d'un cotxe que ens deixa tirats en la carretera, amb el consegüent perjudici a les nostres vacances, sí que dispara qualsevol pressupost que ens puguem haver fet per al viatge.Podem fer-ho nosaltres si tenim el coneixement apropiat o consultar en un taller (que és sempre el més recomanable i segur), però sigui com sigui, aquestes són les coses que hem de revisar sempre en el nostre vehicle quan farem un desplaçament llarg per carretera:verificant que la pressió de les rodes es troba en els valors indicats pel fabricant en funció de com vagi de carregat el cotxe i que el nivell de desgast es troba dins de paràmetres normals.Observant el nivell amb el motor fred, netejant primer la vareta amb un drap, introduint-la de nou i en treure-la comprovar que el nivell es troba entre les dues marques de nivells mínim i màxim.el dipòsit hauria de ser semitransparent i el nivell hauria de trobar-se entre les marques de mínim i màxim.cal vigilar que no falti en el dipòsit amb tap negre.es revisa igual que l'oli, però amb el motor en calent, el dipòsit té un dibuix d'un volant en un tap.revisar que funciona correctament i que no falta líquid en el dipòsit. També és convenient canviar les gomes si tenen molt ús.assegurar-nos que en tenim prou per arribar on tenim previst posar-ne més o al nostre destí.comprovar que funcionen correctament.A més, cal arrencar el cotxe i, que no hi ha llums foses i que tenim els sistemes de senyalització i seguretat.És fonamental descansar bé laanterior, per això és millor tenir l'equipatge preparat i tot el que ens emportarem amb un dia d'antelació. Així podrem anar-nos-en al llit aviat i estar descansats per al gran viatge. I no sols el conductor, sinó que també els acompanyants: si tots estem descansats, es reduirà el nivell d'estrès en el vehicle davant les hores que ens esperen al davant.Els navegadors són uns invents meravellosos que ens han facilitat la vida, però això no significa que deixem que la tecnologia decideixi per nosaltres. Quan fem un viatge llarg no hem, simplement, de pujar al cotxe, encendre el navegador i seguir les seves instruccions per a arribar pel camí més ràpid.En els viatges llargs farem unes parades obligatòries per a descansar, fer gasolina o prendre alguna cosa. Fins i tot podem planificar el viatge buscant desviar-nos de la ruta més ràpida per a anar vorejant un bosc o agafar la carretera de la costa perquè el mar ens acompanyi. Per tant, planificar la ruta per endavant, veure què diu el navegador i introduir les nostres preferències i les parades que farem també farà del nostre viatge un trajecte més segur i amè.És recomanable fer una parada de 20 minuts cada dues hores de viatge o quan hàgim recorregut entre 200 i 250 km. La fatiga al volant és una de les causes més comunes d'accident. En concret, s'estima que és la responsable directa del 30% d'ells, així que no és per a prendre-s'ho a la lleugera. Cal afegir aquestes parades en la planificació del viatge i recomanem buscar llocs per a fer-les en els quals ens vingui de gust parar o en els quals trobem algun al·licient.Quan comencem un viatge al volant, i més si és llarg, ens preparem per a passar molts quilòmetres a l'autopista i, sovint, volem estalviar temps. Per això, tendim a estirar l'estona de conducció entre parades el màxim possible, arribant a vegades a parar només si ens pot la fatiga. La recomanació de buscar parades amb uns certs estímuls farà que descansar ens resulti més divertit i que no pensem en el trajecte com un mitjà per a arribar sinó com a part del viatge.Hi ha persones que pensen que per a descansar de la conducció, a vegades ve bé fer una petita migdiada, però és molt millor fer estiraments i una mica d'exercici que ens activi la circulació. Sembla mentida, però després d'una carrera curta i uns quants salts, és més fàcil que ens sentim descansats per a conduir de nou que després d'un somni lleuger. I si en el cotxe hi ha un altre conductor, canviar en les parades.Com que el carburant ha pujat tant de preu, planificar el viatge és útil per buscar amb antelació les gasolineres més econòmiques de la nostra ruta. A més, per a estalviar gasolina ja sabem que cal, en la mesura que sigui possible, evitar els embussos i el trànsit dens que ens facin estar frenant i accelerant, per la qual cosa és millor sortir amb previsió, mantenir una velocitat uniforme, no carregar massa el cotxe, portar els pneumàtics amb la pressió adequada i les finestretes pujades.Cada viatge té la seva banda sonora i aquesta és una altra cosa que podem planificar. Si serem molts en el cotxe, pot ser que cadascun vulgui tenir el seu moment o pot ser que triï la persona que vagi al volant, però, sigui com sigui, la cosa que no podem permetre'ns és mirar el telèfon o el reproductor buscant aquella cançó mentre conduïm. Crear diverses llistes de reproducció ens ajudarà a mantenir-nos desvetllats i podrem acontentar a tots els passatgers. L'avantatge de crear diverses llistes és que tindrem opcions per a triar segons l'humor en el qual ens trobem sense haver de distreure'ns en la carretera i, a més, els rituals de preparar un viatge sempre són emocionants.Buscar jocs que ens mantinguin entretinguts també és una bona idea. Sobretot si anem amb nens als quals, a causa de la seva diferent percepció del temps, passar mitja hora en un cotxe ja els sembla un trajecte interminable. Els jocs ens mantindran entretinguts i el temps entre parades volarà. Podem recórrer als clàssics com el veig-veig, endevinar un personatge amb preguntes, encadenar paraules o podem inventar el nostre propi joc.Hi ha poques coses més molestes en un viatge llarg que passar-se diverses hores marejat i amb nàusees. En el cos tenim diferents receptors que informen el cervell de la nostra posició en l'espai. Aquests receptors estan als ulls, la pell, els músculs, les articulacions i, especialment, en l'oïda mitjana, on tenim el líquid endolimfàtic, responsable de l'equilibri.Els marejos ocorren per la discrepància entre el fet que estiguem en moviment mentre el nostre cos està parat, la qual cosa fa que el cervell rebi senyals confusos i reaccioni manant-nos símptomes d'allò més desagradables que inclouen vertígens, malestar digestiu, cefalees, pèrdua d'equilibri, suors fredes o vòmits, entre altres. I marejar-se és d'allò més habitual: es calcula que un 40% de la població ho fa en un cotxe, per això, cal prendre totes les mesures preventives possibles. Els experts recomanen el següent:. Les pastilles contra el mareig estan bé, però és millor consultar abans amb el metge. Sobretot en el cas de nens, que són els que tenen més propensió a sofrir-los. Hi ha remeis naturals que també són eficaços, com el gingebre o la poma.Abans d'emprendre el viatge o durant les parades que fem, és bo menjar lleuger i evitar els aliments grassos o amb carbohidrats. Millor picar petites coses durant el trajecte que parar i menjar copiosament, això també beneficiarà als conductors perquè no sofriran somnolència associada a la digestió.Mirar a l'horitzó ajuda molt al fet que aquests missatges que rep el cervell no siguin tan incongruents.. Cantar, jugar a algun joc, parlar d'una cosa interessant..., com menys ens concentrem en la possibilitat de marejar-se, molt millor. Dormir també ajuda. I millor no llegir o mirar el mòbil.Cal hidratar-se sovint encara que l'estómac regirat ens llevi les ganes de beure, però sempre amb petits glops cada poc temps i mai omplint-se l'estómac d'aigua.Disminuir la velocitat i tractar de portar una conducció suau i fluida, també ajudarà molt a les persones que pateixen marejos.

