Fibracat TV o la demostració que calia una televisió feminista

Una televisió diferent

Com a empresa i mitjà de comunicació, reconeixem la nostra responsabilitat en la millora social, i ens sumem en l’eliminació de les discriminacions. Manifest per a la igualtat | Fibracat TV

“Una televisió feminista era necessària”

Una programació molt diversa

Elés el. Un dia on institucions, entitats i mitjans de comunicació no només denuncien aquesta xacra sinó que també pot servir per revisar protocols, comportaments i actituds vinculades al patriarcat.Un mitjà que ja té incorporada aquesta mirada lila des del seu naixement és Fibracat TV . Aquesta televisió va néixer elamb un gran objectiu: difondre referents femenins i empoderar la dona. Dos anys i mig després, l'aposta s'ha demostrat encertada tant per la resposta de públic –audiències de més de- com del reconeixement d'haver rebut fins a 17 premis.Fibracat TV és present a totes les finestres possibles. Té un canal a la, però també en streaming al web fibracattv.cat , a la carta i a Youtube . També es diferencia amb el format dels continguts, relativament curts i molt pensats per redistribuir-se a les xarxes socials.Tanmateix, la gran singularitat de Fibracat TV és el seu enfocament i els dos grans focus d'interès: lesi la. En un context mediàtic encara molt masculinitzat, aquest mitjà aposta per visibilitzar i donar veu a tot allò que preocupa i ocupa molta gent, però que no és fàcil trobar en els mitjans generalistes, sobretot amb perspectiva de gènere.Aquest 2022, de fet, més d'unha estat presentada per dones, parlava de dones o les dones eren les protagonistes. Tanmateix, no es tracta d'una televisió de temes “femenins”, sinó on les dones, amb normalitat, parlen des de la seva especialitat sigui tecnològica, cultural, artística o de l'àmbit de les cures.És, en definitiva, una televisió diferent. Ho demostra el fet d'haver explicitat els principis en un manifest per a la igualtat . Un compromís que n'ha guiat el dia a dia: “Continuem sent fidels al nostre manifest”, expliquen, presidenta i directora de Fibracat TV.En un context on lesno cessen –aquest estiu les denúncies per violències sexuals a Catalunya van augmentar un 30% respecte al 2019, segons dades del Departament d'Interior-, sembla bastant evident que siguin necessaris mitjans on el feminisme sigui un dels seus elements definitoris.Ho té clar, presidenta de Fibracat TV: “La nostra idea és difondre referents femenins de tots els sectors, promoure l’empoderament de la dona i apropar la revolució tecnològica a tothom”. Una idea que està tenint una bona resposta de públic amb una audiència que dos anys i mig després s'enfila fins als 400.000 espectadors diaris. “Aquest fet i els premis rebuts fins ara demostren que fer una tele revolucionària i feminista és absolutament necessari i ho estem demostrant”, conclou Bautista.Al llarg de la seva encara curta trajectòria, Fibracat ha acumulat fins a, entre els quals el Fem Tech, el FIDEM, el Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC i el Premi Talent de la Cambra de Comunicació, entre altres. Un reconeixement d'institucions i empreses que mostra l'encert de l'aposta de l'empresa catalana de telecomunicacions.Un dels estendards de Fibracat TV és el Feministic d'Ana Polo . La popular periodista, humorista, reportera i guionista –que es defineix com “la teva feminazi de confiança”- denuncia amb sarcasme el masclisme a les noves tecnologies en el seu monòleg setmanal. Ja són més de 40 capítols, però aquestés un bon moment per recuperar el dedicat a la violència de gènere Però la programació de Fibracat TV és molt diversa: la maternitat a La mare del Tano , l’art i l'artesania a L'altra mirada , tecnologia i dones TIC i Tech a Tic Tac Tech i el món de l'esport a Poderoses , entre moltes altres propostes.“És molt necessari ser feminista i visibilitzar les dones a l’empresa, a la tecnologia, a l’art, a l’esport… per ser les referents del futur. La responsabilitat dels mitjans de comunicació és mostrar dones especialistes en tots els sectors. Que passi a ser normal”, conclou, directora de Fibracat TV.