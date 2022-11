Va a urgències perquè el seu rellotge no li marca pols i el metge li diu que el repari

Decidme que esto que me llega por WA de un PAC es fake 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/W8wOtG5Hs8 — Mónica García (@g_asensiomonica) November 21, 2022

Lesencara no són perfectes i una mostra d'això s'ha vist en aquests últims dies a les xarxes socials. Tothom coneix el que és un, també conegut com a. Té moltes funcions, entre les quals també hi ha la de mesurar el pols de la persona que el porta.Ara bé, això també deixa situacions surrealistes, com la d'un home que va decidir anar aperquè el seu rellotge intel·ligent li marcava que tenia zero. I la mostra de la dependència i la confiança que tenim de les tecnologies: en comptes de plantejar-se si el rellotge s'havia espatllat, va decidir anar a urgències. I què li va dir el metge? Molt senzill, no hi havia cap problema dei va recomanar-li portar a reparar el dispositiu.És que de fet, com sembla lògic, si realment l'home no tingués, no hauria pogut anar a l'hospital perquè estaria mort. L'informe mèdic reflecteix la còmica situació: "El rellotge intel·ligent li sol marcar unad'entre 60 i 72 pulsacions i ara li marca 0. L'ha reiniciat dos cops i segueix marcant 0. Es troba bé".El cas no va fer gaire gràcia al, habituat a tractar casos importants de salut, i així ho va reflectir en el. "Funcionament incorrecte del rellotge intel·ligent", assegura, mentre que en el tractament a seguir hi posa: "Valorar els símptomes abans de recórrer al sistema sanitari i reparar el rellotge intel·ligent".

