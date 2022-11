Mor apunyalat un home en una baralla en un bar de Mollerussa

Elshan detingut dos homes relacionats amb la mort ad'almenys un home en unaque ha tingut lloc aquest dimecres cap a les nou de la nit en un bar de, situat alSegons ha pogut saber l'ACN, ha estat la mateixa víctima qui, encara conscient, ha explicat a agents de la policia local que han acudit fins al lloc quines han estat les persones que l'han atacat. Els, A. R. C. de 62 anys i J. R. R. de 36 anys, que estan acusats d'homicidi dolós i lesions ja que també haurien apunyalat almenys dues altres persones, que han resultat ferides. Els Mossos investiguen les causes de l'agressió.L’alcalde de la localitat,, ha lamentat els fets i confia en el fet que els cossos policials encarregats de la investigació aclareixin què va passar a l’interior del bar, que està ubicat al passeig Beethoven de la ciutat, i determini si hi ha més persones implicades en la baralla.Així mateix, espera que es tracti d’unque es resolgui amb la detenció de tots els implicats i no tingui majors conseqüències per la seguretat per la qual cosa ha demanat a Interior que reforci la vigilància a la ciutat durant uns dies a l’espera de l’evolució de la investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor