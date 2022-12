Next: el punt de trobada de la cultura digital catalana

Els temes que importen a les noves generacions

Hola Nació: la influència catalana amb compromís social

El mapa de la influència de Catalunya

Catalunya és un centre neuràlgic en el món de la nova comunicació, els influencers i la creació de contingut.amb un especial focus a, que aglutina esdeveniments de tota mena. Acumula empreses i protagonistes, que converteixen la capital i Catalunya en un aparador immens que arriba a tot el planeta., el nou canal de Nació que comença a caminar aquest 1 de desembre, és la resposta a una necessitat imperiosa peren aquest univers immens que és Internet. El periodisme no pot girar l'esquena a un sector d'entreteniment, una cultura, un consum i un sistema empresarial que condiciona el dia a dia de la societat. I nosaltres ens hi posarem per apropar-vos-ho.Intentar encasellar Internet, les xarxes socials o les plataformes és com posar portes al camp. Ara bé, des deintentarem omplir un buit del nostre sistema de mitjans: detallar què està passant en tot aquest món de cultura digital que va a una velocitat vertiginosa. Des d'una perspectiva generacional, adaptada als nous llenguatges i formats, hi posarem cullerada periodística a tot un ecosistema que augmenta de manera exponencial dia a dia, i que allò que un dia és novetat, l'endemà ja ha quedat antic.Parlarem del sector delsi el, de lesdel nostre país. La cultura audiovisual serà un dels pilars fonamentals, amb el(convencionals o les més actuals). No deixarem de banda les problemàtiques i les realitats socials que ocupen les generacions més joves:, el futur incert... Volem fer-hoDe tu a tu.En el marc de Next, ahem fet un recull dels principals influencers de parla catalana que tenen un compromís social. L'especialvol descobrir-vos les persones que aconsegueixen aglutinar milers de persones al seu darrere a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Hola Nació us acosta influencers amb compromís, amb missatges poderosos i empoderadors. Cada setmana us presentarem un vídeo associat a algun creador de contingut amb algun missatge concret, des de l'antiracisme fins als feminismes, passant per l'ecologisme o la salut mental.Volem aconseguir definir el mapa de la influència a Catalunya, tasca difícil en un àmbit on els canvis són la constant. Hi ha influencers de casa nostra que formen part de l'elit de la influència a l'Estat i a l'Amèrica Llatina., amb gran influència als més joves (i, segurament, no tan joves) del nostre país. Volem explicar qui són, què fan i per què són tan influents. A les plataformes passen coses, es generen debats constantment i hi ha tot un ecosistema que, sovint, no arriba fins als mitjans convencionals, que segueixen sense entendre aquestes (no tan noves) realitats. Per això, també, neix

