Puigdemont, Comín i Ponsatí, cara a cara amb el TGUE per blindar la immunitat

El(TGUE) enceta aquest dijous la primera de les dues vistes clau per al futur de la immunitat com a eurodiputats de l'expresident de la Generalitati dels exconsellers. La defensa vol demostrar que elno va defensar la immunitat dels independentistes catalans davant les ordres d'extradició emeses pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena quan ja eren eurodiputats, així com que els suplicatoris posteriors aprovats per l'Eurocambra es van tramitar de forma irregular.Els tres eurodiputats esperen que el TGUE sentenciï a favor de la immunitat i que clarifiqui que en tenen també a Espanya, en el que podria obrir la porta al retorn a Catalunya. Passi el que passi, molt probablement mantindran la immunitat de forma cautelar -a tots els països de la UE menys a Espanya, on es manté l'ordre de detenció emesa contra ells-, però caldrà esperar la decisió ferma del(TJUE) sobre aquesta immunitat perquè els jutges belgues es puguin pronunciar sobre les euroordres.La vista de dijous analitza la demanda de Puigdemont i Comín contra el rebuig de l'aleshores president del Parlament Europeu, el traspassat, a la petició de protecció d'immunitat que va presentar l'eurodiputada d'ERC Diana Riba en nom d'ells dos. La demanda busca anul·lar la decisió de Sassoli de no plantejar la defensa de la seva immunitat com a eurodiputats davant les(OEDE) emeses pel Tribunal Suprem espanyol el 14 d'octubre i el 4 de novembre del 2019, just després de la sentència de l'1-O.La defensa de Puigdemont i Comín recorda que el juliol passat els mateixos magistrats del TGUE ja van sentenciar que tots dos eren eurodiputats des del 13 de juny del 2019, quan es va fer oficial la llista d'eurodiputats espanyols electes, malgrat que no van poder prendre possessió efectiva del càrrec fins al gener del 2020. A més, en la sentència s'assegura que aquesta qüestióper part de ningú.

