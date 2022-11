Uns mil productes vigilats per Consum per evitar fraus pel Black Friday

La tecnologia i els electrodomèstics, sota vigilància

L'(ACC) vigilarà de manera molt activa un miler de productes per evitar que es produeixin descomptes fraudulents pel Black Friday i suposin un greuge notori pel client. La celebració del Black Friday arriba aquest divendres 25 de novembre indicada per la inflació i la incertesa del comportament dels consumidors, en una jornada en què les grans marques desplegaran algunes de les millors ofertes de l'any i en la que s'espera que molts clients avancin les compres de Nadal.Després de detectar incompliments de la normativa de consum en anys anteriors, Consum ha decidit actuar i, per això, controla des de fa un mes un miler de productes per vigilar que les marques no inflin els preus just abans i ofereixin descomptes fraudulents. Les empreses que facin un mal ús de les promocions, depenent dels clients afectats i de la dimensió de les vendes."Durant les rebaixes els establiments han d'informar del preu rebaixat i de l'anterior, que s'ha d'haver mantingut estable durant un mes abans de l'oferta", ha indicat el director de l'organisme,. En cas d'haver alterat el valor del producte durant el mes previ, les marques cometen una infracció greu de la norma de consum., obrint expedients sancionadors perquè evitar que aquestes pràctiques es continuïn fent", ha detallat.Els sectors que més descomptes ofereixen, i que, per tant, són els que més vigilaran són el de la tecnologia, els electrodomèstics i el de les coses de la llar. L'Agència Catalana de Consumdurant les jornades rebaixes però és el primer cop que l'ens públic amplia el monitoratge a mil ofertes, cosa que permetrà "tenir una fotografia de si el mercat ho està fent bé o malament".

