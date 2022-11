El Govern treballa per posar en marxa un servei especialitzat d'atenció a violències digitals el 2023

La consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha assegurat aquest dimecres que s'està treballant per posar en marxa unel 2023. Verge, que ho ha dit al Parlament interpel·lada pel grup parlamentari d'En Comú Podem, ha indicat que el servei oferirà tambéper facilitar l'accés a laA més, es dirigirà específicament aper abordar lesvirtuals. La consellera ha remarcat durant la seva intervenció que el nou Protocol Marc incorpora l'àmbit digital i ha explicat que els SIE ja atenen violències digitals dels casos que els arriben.D'altra banda, ha afegit,estàper detectar i atendre víctimes de violències digitals en l'àmbit educatiu. La consellera també ha assenyalat que s'està elaborant un estudi perde les violències digitals de caràcter sexual. L'estudi es presentarà l'any vinent i ha de servir, ha apuntat, per facilitar al conjunt dels professionals de diferents àmbits noves eines per a la intervenció en violències digitals.

