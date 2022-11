Enxampen dos consellers mirant el Mundial durant el debat de pressupostos andalusos

Aquí los Consejeros de Justicia e Industria, muy atentos e interesados en la intervención de su compañera, la Consejera de Hacienda, en pleno debate de los presupuestos andaluces…



¿Andalucía merece esto? pic.twitter.com/6qDbAXPGsL — Ángeles Férriz (@angelesferriz) November 23, 2022

L'anormal ubicació delen el calendari està deixant imatges d'allò més curioses als llocs de treball de ciutadans d'arreu del món. També a les escoles, on els alumnes, com els seus pares a la feina, es dediquen a mirar els partits mentre el professor explica el temari. Aquest dimecres, però, el debut de la selecció espanyola al torneig ha traslladat aquestes escenes al parlament andalús.La portaveu del PSOE a la comunitat autònoma,, ha publicat una fotografia a les xarxes socials en què es pot veure el conseller de Justícia, Administració Local i Funció Pública,, i el de Política Industrial i Energia,, seguint el partit d'Espanya per l'ordinador portàtil durant la celebració del debat dels pressupostos."Aquí els consellers de Jusícia i Indústria, molt atents i interessats en la intervenció de la seva companya, la consellera d'Hisenda, en mig del debat dels pressupostos andalusos..." ha comentat Férriz en una piulada a Twitter. Ni els implicats ni els'han pronunciat encara sobre aquest fet.

