Ciberatac contra la web de l'Eurocambra després d'aprovar una resolució contra Rússia

La pàgina web deha patit aquest dimecres unde denegació de servei que impedeix des de les quatre de la tarda, aproximadament, que s'hi pugui accedir. Segons ha comunicat el portaveu de la cambra,els serveis de l'Eurocambra estan treballant per "resoldre el problema com abans millor".El grup prorús Killnet s'ha atribuït l'autoria del ciberatac, que ha arribat poc després que l'Eurocambra aprovés una resolució que consideravaun "" amb 494 vots a favor, 58 en contra i 44 abstencions.L'Eurocambra ha donat aquest dimecres llum verda a la resolució contrària a Rússia en un ple. El Parlament Europeu ha aprovat un text sobre la invasió a Ucraïna quecontra civils i infraestructures ucraïneses, cosa que "suposa una violació de la legislació internacional", apunten els eurodiputats.En un nou gest de l'Eurocambra cap a Ucraïna, la resolució condemna els "atacs deliberats i les atrocitats" comeses per Rússia, que assenyala són "". El text també insta els 27 a elaborar un marc jurídic per designar estats com a promotors del terrorisme, ja que la Unió Europea no té un marc legal per fer-ho, com sí tenen els Estats Units, per exemple.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor