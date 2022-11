«M'han robat 100 euros»: multen una dona per excés de velocitat quan anava de part

"M'han robat 100 euros". Així veu la, una dona de 34 anys de Molins de Rei, que l'Ajuntament de Barcelona l'hagi sancionat amb aquest import després que el 18 de novembre de l'any passat excedís la velocitat permesa a l'entrada depel seu. "Em vaig acollonir, leseren molt fortes i cada pocs minuts, i vaig dir-li a la meva parella: 'tira que això no para'", explica la dona en declaracions aEn concret, va ser a l'entrada de Barcelona des de l', a l', on la velocitat màxima permesa és de 50 km/h i el vehicle va arribar fins als 79 km/h. Volia desplaçar-se fins a la clínica Dexeus, on va tenir la seva primera filla. L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el que marca l'article 50.1 del, va imposar la sanció considerada greu al conductor del vehicle, fet que va alarmar la dona, que considera que cal entendre que es tracta d'una "situació d'urgència".Va ser llavors quan la dona es va posar en contacte amb l'administració. En primer lloc, va decidir pagar la multa per demostrar que la seva queixa no era per "falta de". A més, va enviar l'conforme havia ingressat a laaquella matinada del 18 de novembre en una situació de part. El primer recurs, però, va ser rebutjat i Samitier es va decidir a mantenir la reclamació adjuntant més documentació sobre els fets.Malgrat tot, però, l'Ajuntament ha descartat elsi ha decidit mantenir la multa justificant que el fet d'excedir la velocitat era un perill per a la resta de. Samitier ha insistit que a les cinc de la matinada no hi havia una densitat de vehicles en la via on es va cometre la infracció, però per a l'no és suficient per anul·lar la infracció.Va ser llavors quan Samitier va decidir recórrer a, però assegura que va quedar "sorpresa" quan tots li van desaconsellar obrir la via judicial. El motiu? Doncs que és molt més car pagar els serveis d'un advocat que el preu que té la mateixa multa. "Llavors què? Havia d'anar aperquè em multessin amb 3.000 euros i em sortís a compte pagar un advocat?", es pregunta la dona, a la vegada que creu que sónfetes perquè "no es pugui reclamar".El cas, tal com ha explicat, ja ha quedat tancat. Samitier ha assumit que no recuperarà els 100 euros però ha decidit relatar els fets als mitjans de comunicació per una situació que considera d'"". Segons explica, no es tracta de denunciar un incompliment de la-no hi ha cap norma que justifiqui l'excés de velocitat per un part- però sí que vol fer conèixer com, a parer seu, no es té en compte el context en aquesta mena de casos. "No és només per un part; si el meu fill es trenca el cap i vaig més ràpid que una, m'agradaria poder anar amb el meu cotxe sense haver de calcular si supero o no la velocitat permesa", conclou.

