Ciutadans trenca les negociacions amb el regidor a Barcelona Paco Sierra

Laha deciditamb el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, amb qui s'intentava resoldre la situació del grup municipal que va comportar la dimissió de l'exlíder de la formació taronja i candidata per a les eleccions del maig del 2023, Luz Guilarte Segons informa el partit en un comunicat, "per l'actitud obstruccionista i arbitrària del regidor", a qui es va suspendre de militància després d'intentar-se rellevar com a líder del grup municipal l'octubre passat. A més, la direcció de Ciutadans ha constatat que" de cara a les eleccions municipals: "Això demostra la seva nul·la intenció de resoldre la situació".Lade Ciutadans al consistori barceloní ésdesprés d'haver perdut tres dels regidors aconseguits el 2019, amb l'escissió d'i de la regidora no adscrita. Ara, amb la sortida de Guilarte el grup taronja s'havia quedat amb Sierra, Noemí Martín i Julia Barea , incorporada a finals d'octubre després que Fernando Carrera -a les llistes de Cs- decidís quedar-se d'assessor del grup municipal del PSC.La formació taronja es troba doncs en una situació amb trets esperpèntics: dos regidors amotinats, un dels quals -Sierra- suspès de militància, i la. Sierra va comunicar la seva voluntat de quedar-se al grup municipal, tot i que la formació taronja li va obrir un expedient d'expulsió després que s'autoproclamés president del grup, malgrat rebutjar ser-ne el candidat a l'alcaldia. Així, lainiciat i s'espera que sigui a principis de l'any vinent quan el partit liderat per Inés Arrimadas escullia l'alcaldia de Barcelona.

