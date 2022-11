Les negociacions pels pressupostos entre el Govern i el PSC, encallades per la falta de concrecions

ERC vol rebre les propostes del PSC

Les trobades entre el PSC i el Govern d'ERC pels pressupostos no avancen a la velocitat que voldrien els líders de l'oposició. Ja fa dies que els dereclamen a l'executiusobre els comptes per poder començar una negociació de fons. Ho diuen gairebé des de l'inici de les trobades i ho han traslladat també els negociadors del PSC al Govern en la reunió que han tingut la tarda d'aquest dimecres al Parlament, on els socialistes han insistit una vegada més que sense unés impossible que els passin propostes per aquests comptes.L'intercanvi tampoc no ha estat amable aquest matí entrei Illa, durant laen el marc del ple del Parlament. El líder del PSC, li ha retret que encara no hagin rebut la documentació necessària per negociar els comptes de l'any vinent. "Estic disposat a negociar els pressupostos, no a falcar cap Govern. Cal treballar amb discreció i un mínim clima de", ha ressaltat Illa. Aragonès ha indicat que està disposat a compartir tota la informació per tenir un "pressupost de país".Segons fonts del PSC, aquest dimecres l'executiu els ha traslladat un document amb les prioritats del Govern, però els socialistes insisteixen que necessitenper poder plantejar "qualitativament i quantitativament" les propostes. En la reunió, també han manifestat la seva molèstia per no tenir el detall de la, que Aragonès si ha traslladat al Consell de Treball, Econòmic i Social perquè és un tràmit preceptiu, segons ha dit el mateix president en seu parlamentària.Ara, doncs, els socialistes estanper poder fer una nova trobada. Si no hi ha un moviment per part de l'executiu, els d'Illa no creuen estar disposats a tornar-se a reunir perquè dubten sobre la. Va ser divendres passat quan la portaveu del PSC al Parlament,, va manifestar el malestar per la falta de concrecions amb una carta dirigida a la consellera d'Economia,, exigint-li "documentació tècnica", com el marc pressupostari, dades de cada conselleria, dades pressupostàries per capítols i programes, dades de creixement i la previsió de la liquidació, entre altres qüestions.Des de Palau, en canvi, defensen que estan compartint tota la informació que tenen enllestida amb els partits amb els quals estan negociant, sobre el marc pressupostari. I insisteixen que el què necessiten ara és rebre lesper mirar si és possible encaixar-les en el projecte de pressupostos que estan elaborant. A més, fonts governamentals afegeixen que des de divendres passat el PSC disposa d'un resum sobre la llei de mesures, i han detallat que ara enviaran el text articulat per tal que el puguin veure sencer.Amb els comuns, en canvi, les negociacions estan funcionant amb més agilitat. Aquest dimecres ja s'ha dut a terme una quarta reunió, en la qual han començat a. A la reunió hi ha participat fins i tot el secretari general d'Acció Climàtica, David Mascarot. Des de Palau asseguren que els comuns disposen exactament de la mateixa informació i documentació tenen Junts i el PSC, i consideren que la fórmula negociadora està funcionant, al contrari de les divergències sobre l'enfocament del diàleg amb els socialistes.

