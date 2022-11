Aquests són els exercicis que has de fer a partir dels 50 anys

Com mantenir la forma física després dels 50

Exercicis de resistencia

Pujar escales

Esquats

Ioga

Caminar

Pes mort

L'activitat física estimula a la vegada la funció cognitiva i els músculs, el qual facilita el retard de l'envelliment. Un recent estudi de la Universitat de Harvard publicat a la revista PNAS i difosa per l'afirma que l'activitat física, a partir de la mitjana edat, desvia l'energia dels processos que poden comprometre la salut i l'envelliment cap a mecanismes que perllonguen l'esperança de vida.Segons els investigadors, els éssers humans van evolucionar per mantenir-se físicament actius a mesura que envelleixen. Si s'aconsegueix, s'assigna energia a processos fisiològics que frenen el deteriorament gradual del cos amb el pas dels anys. És per això que els professionals de la salut i de l'esportCompaginar l'esport amb la vida laboral i familiar pot suposar tot un repte per la majoria. Les responsabilitats acostumen a fer difícil anar al gimnàs o realitzar qualsevol altra activitat física exigent de manera constant. Coneixedors d'aquesta circumstància, a Nació Digital presentem algunes de lesEls exercicis cardiovasculars o de resistència ajuden a mitigar i controlar els efectes negatius d'una vida sedentària en la salut. "L'exercici aeròbic és clau pel cap i pel cor", afirma la Harvard Medical School. Tanmateix, un estudi publicat a la revista Neurology suggereix que les dones que estan en bona forma física en la mitjana edat tenen aproximadament un 88% menys de probabilitats de desenvolupar demència. Córrer, nedar, anar en bicicleta o fer el·líptica són algunes de les opcions més populars.Qui no s'ha identificat alguna vegada amb Rocky Balboa pujant les escales del davant del Museu d'Art de Filadèlfia al ritme de "Gona fly now"? L'estudi "The Energy Expenditure of Stair Climbing One Step and Two Steps at a Time: Estimations from Measures of Heart Rate", publicat a Plos One, determina que, per cremar al voltant de 300 calories, caldria pujar cinc pisos a un bon ritme durant cinc dies seguits. No cal amb pujar les escales per arribar a casa, cal prendre-s'ho com un esport.Joey Thurman, expert en salut física i esport de Chicago i entrenador de MYX Fitness, explica que els beneficis per la salut de fer esquats inclouen enfortir la part inferior del cos i els músculs centrals, cremar calories, ajudar a perdre pes i reduir el risc de patir lesions. Si no es té la capacitat per realitzar-les correctament, es poden fer de manera assistida.El mitjà especialitzat Addicted 2 success destaca el ioga com una pràctica beneficiosa per les raons següents: redueix l'estrès, l'ansietat i la depressió; millora la salut del cor, aporta una major qualitat de vida, millora la qualitat del descans, redueix el dolor crònic, i millora la flexibilitat i l'equilibri. Per tots aquests motius, és molt recomanable fer ioga en algun moment del dia.De manera similar als exercicis de resistència ja exposats, caminar té molts avantatges per la salut física i també mental. Si bé, a diferència d'aquests, també és gratuit, de baix impacte, es pot fer en qualsevol lloc i moment, i no requereix una gran preparació física. I per afegir un altre avantatge, es pot fer acompanyat. Crear l'hàbit de caminar és molt recomanable.El pes mort permet exercitar de manera integral els trens inferior i superior. Es pot fer amb qualsevol objecte pesant i a qualsevol lloc i moment. De manera gratuïta i senzilla. Cal, però, vigilar i realitzar la tècnica de manera correcta per evitar lesions.

