El vermut català que triomfa als Estats Units: 93 punts sobre 100

Màxim reconeixement per al nou, que assoleix una puntuació de 93 punts sobre 100 a l'edició 2022 de la prestigiosa revista Wine Enthusiast, una de les publicacions especialitzades en vins i espirituosos més influents del món i de les més importants delsDos Déus és una marca insígnia de la micro destil·leriade Bellmunt del Priorat. Reconeixement que elogia la qualitat de la seva elaboració i els mètodes tradicionals combinant el pas per bótes de Priorat i Jerez. Aquest vermut Red Reserve s'elabora amb vins de la zona i laDestaquen, a més del donzell, la fusta deo l'. Madura en botes dei del Priorat fins als 10 mesos, atorgant-li uns matisos harmònics, gran estructura i elegància abans d'embotellar-lo. Un aperitiu perfecte per prendre's només amb un parell de glaçons, considerat a més pels bàrmans com una joia per crear nous còctels de tall modern, aromàtics i de baixa graduació alcohòlica (15% alc.) com el, una adaptació del clàssic Manhattan On The Rocks o el Toast with the Gods.Des de Priorat B&D Lab sumen aquest reconeixement a altres rebuts l'últim any, com les medalles doble d'or i "Millor Vermut" dels Premis Vinari, "Best in Show" dels Excellence Vermouth Awards, o els múltiples premis aconseguits als, entre d'altres.

