La població barcelonina que declara tenir una doble cobertura sanitària, és a dir, que paga una assegurança mèdica privada va registrar el 2021 el seu màxim històric, segons l'Enquesta de Salut de Barcelona de l'Agència de Salut Pública (ASPB) presentada aquest dimecres. Així, en el cas de les dones passa del 33,4% el 2006 al; i en els homes del 34,2% al. És el primer cop que se supera el 40% iexcepte en les més benestants. Tot i això, continuen sent aquestes les que més opten per aquesta doble cobertura i gairebé la meitat del col·lectiu en té. Entre les classes més desfavorides suposa un 20%.D'altra banda, però, l'enquesta revela que el 15,2% de les dones i l'11,7% dels homes -14% entre tots dos- que han necessitat anar ali el 12,3% de les dones i el 8,1% dels homes -10% de mitjana- alhi ha. La regidora de Salut de la capital catalana, Gemma Tarafa, ha destacat que aquestes xifres sónI és que aquestes xifres són contràries a l'. Segons l'enquesta municipal, el 12% de les dones i el 10,8% dels homes han tingut pensaments suïcides algun cop a la vida. La ideació de suïcidi és més alta en les edats joves, sobretot en dones. A més, hi ha un 3,3% de més de 15 anys que reconeix haver-ho intentat i un 1,9% dels homes.En línies generals, elha passat del 19,9% alentre 2006 i 2021 i d'un 16,5% al. Han pujat també els diagnòstics per ansietat respecte al 2019: pugen un 2,1% en dones i un 3,4% en homes, però entre els joves de 15 a 24 anys es dispara fins a un 46% en dones i un 25,2% en homes.Es tracta de la vuitena edició de l'enquesta, que es fa cada cinc anys, i enguany es va fer entre febrer del 2021 i febrer del 2022. Els resultats s'han analitzat juntament amb l'informe La Salut a Barcelona 2021, que incorpora informació provinent d'altres fonts. La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i la gerent de l'ASPB, Carme Borrell, han constatat que les xifres continuen mostrant undels ciutadans tot i que han destacat que ara és un tema sobre la taula i s'hi està treballant.Segons Tarafa s'espera que tant les polítiques públiques que s'han posat en marxa en l'àmbit de la salut donin resultats com el fet que hi hagi polítiques socials que millorin el benestar dels ciutadans i que, en línies generals, el context millori. Entre d'altres, ha destacat que eldirigit a joves ha doblat els usuaris entre el 2021 i el 2022. Malgrat tot, Borrell ha insistit que lessón especialment punyents entre els més joves.També sobre la salut mental, elreconeix haver fet undurant l'últim any, unes xifres més altes entre lai entre les classes socials més desfavorides. En concret, un 18,2% dels barcelonins homes de 25 a 34 anys tenen un joc problemàtic i en homes de classes menys benestants la prevalença és de l'11,7%.

