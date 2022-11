Dos carrers comercials de Barcelona, entre els més cars de l'Estat

El carrer comercial amb els preus de lloguer més alts a l'Estat és elde, segons l'informe internacional Main Streets Across the World de la consultora immobiliària. En concret, analitza les rendes dels carrers comercials i de luxe de 92 ciutats de tot el món.El Passeig de Gràcia és el primer del rànquing estatal però a molt poca distància hi ha el, que se situava a la primera posició a l'últim informe elaborat per la consultora el 2019. Per darrere dels dos carrers de la capital catalana hi queden les vies madrilenyes deL'informe, que s'elabora en un context de repunt clar del sector després de la, assenyala el Passeig de Gràcia amb una renda prime de 2.677 euros per metre quadrat a l'any i la situa a la posició 18 a escala mundial. El Portal de l'Àngel registra una de lespràcticament igual que la de Passeig de Gràcia.A escala mundial, el carrer comercial més car és lade, amb 21.076 euros per metre quadrat cada any. La segona posició l'ocupa el carrerde, amb unes rendes de 15.134 euros per metre quadrat a l'any i el podi el completa la, a, amb unes rendes de lloguer màximes de 14.547 euros per metre quadrat cada any. Completen el top-5 el carrerde(14.346 euros per metre quadrat a l'any), i elsde(11.069 euros per metre quadrat a l'any).

